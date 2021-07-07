Avrupa Birliği’nden yıllık 10 milyon euro karbon vergisi hedefi

Financial Times’a (FT) göre Brüksel, küresel ısınmayla mücadele çabalarının bir parçası olarak ithalata uygulanan karbon vergisinden yılda yaklaşık 10 milyar euro gelir elde etmeyi bekliyor.

FT, Avrupa Birliği’nin hazırladığı Karbon Sınırı Düzenleme Mekanizmasının (CBAM) ayrıntılarına atıfta bulunarak, elde edilen gelirin AB’nin finansal toparlanma için kullandığı borçların ödenmesinde kullanılacağını belirtti.

2030 HEDEFİ

Haberde, Avrupa Komisyonu’nun 2023’ten başlayarak vergiyi kademeli olarak uygulamaya koymayı planladığı ve işletmelerin “geçiş” dönemine uyum sağlamasına izin verdiği belirtildi.

Buna göre, vergi mekanizması 2030 yılında tam olarak faaliyete geçtiğinde yılda yaklaşık 9 milyar euro gelir elde edilmesi öngörülüyor.

Avrupa Komisyonu önümüzdeki Çarşamba günü 2030 yılına dair karbon azaltma planlarını açıklayacak. Bu plana göre 2030’daki karbon salınımının 1990’daki karbon salınımına kıyasla yüzde 55 azalması hedeflenecek.

AVRUPALI ÜRETİCİNİN REKABET KORKUSU GİDERİLİYOR

Avrupalı çelik üreticilerinin tabi olduğu yüksek vergilere yurtdışı üreticilerinin de eklemlenmesi ile birlikte Avrupalı sanayiciler rakipleri ile arasındaki rekabetin eşitlendiğini düşünüyor.

Ancak Avrupalı üreticiler vergi mekanizmasının Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı olmaması gerektiği konusunda AB’yi uyardı.

Mekanizma ilk başta demir, çelik, çimento ve gübre gibi ürünlerin ithalatını kapsayacak ancak daha sonra bu ürün çeşitliliği genişleyecek.

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