Avrupa enerji piyasasında deprem sürüyor: Fiyatlara nükleer darbesi

Avrupa'daki doğalgaz fiyatları Rusya'nın arz kısıtıyla yükselirken kışın soğuk geçeceği beklentisi ve Fransa'nın nükleer santrallerini beklenmedik biçimde kapanması fiyatları tekrar uçurdu.

Sozcu.com.tr

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Enerji piyasası için zor bir dönemde Avrupa’da soğuk hava dalgası bekleniyor. Soğuk havalar nedeniyle enerji fiyatları yeni rekorlar kırabilir.

Elektrik ve doğalgaz fiyatları, Almanya’nın Kuzey Akım 2’yi ret kararının, Fransa’daki beklenmedik nükleer kesintilerin ve kıtadaki endişe verici düşük stokların etkisiyle bu hafta yeni rekorlar kırdı. Cuma günü, Rusya’nın arz miktarını artırmaya karar vermesiyle doğal gaz fiyatları bir miktar düştü, ancak fiyatlar hala çok yüksek seviyelerde.

Araştırma firması Enappsys Ltd.’de analist olan Jean-Paul Harreman, “Yalnızca ılık bir kış enerji piyasasındaki stresi hafifletebilir” dedi.

YENİ REKORLAR

Bu hafta hollanda’da ocak vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatları 1000 metreküp başına 1500 euroyu aştı. Rekorun ardından Rusya’nın arz artırım açıklamasıyla doğalgaz fiyatları kısmen geri çekilse de geçtiğimiz haftadan hâlâ yüzde 30 daha fazla.

Hava tahmincisi Maxar Technologies’e göre, Aralık ayının geri kalanında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında olacak. Ayrıca ortalamanın altında sıcaklıklar Ocak ayına kadar devam edecek. Doğalgazda en yüksek tüketim genellikle Ocak ve Şubat aylarında geliyor. Analistler bu yıl enerji piyasasının zora düşmesi için hava sıcaklıklarının normalin sadece birkaç derece altına düşmesinin yeterli olacağını söylüyor.

NÜKLEER DARBE

Havalar kötü seyrederken enerjideki krize bir darbe de Fransa’dan geldi. Fransa’da elektrik dağıtım şirketi Electricite de France, Chooz'daki iki nükleer reaktörünü kapatmaya hazırlanıyor. Şirket, Civaux'daki iki reaktörünün de kapalı kalma süresini bahar aylarına kadar uzattı. Bloomberg’e göre, Fransa’nın nükleer kapasitesinin yaklaşık üçte biri Ocak ayının başında durdurulmuş olacak.

Fransa genellikle yoğun zamanlarda komşularına elektrik ihraç ediyordu. Ancak şimdi elektrik ithal etmesi gündemde ve bu durumun fiyatları Avrupa’nın her yerinde yukarı çekmesi bekleniyor. Almanya’nın üç nükleer santrali de bu yılın sonunda kapanacak ve kışın en soğuk döneminde kullanılamayacak.

KISITLAMALAR ENERJİ KULLANIMINI DÜŞÜRMÜŞTÜ

Aurora Energy Research başkanı Hanns Koenig’e göre, “Gaz kullanımı artacak ve bu durum, gaz depolaması bittiğinde kışın sonuna doğru ciddi bir sorun haline gelebilir.”

Ancak işletmelerin ve fabrikaların kapandığı yaygın corona virüsü kısıtlamaları, enerji kullanımını azaltarak sıkıntıyı hafifletmeye yardımcı olabilir. 2020 karantinalarının zirvesinde, Avrupa’nın bazı bölgelerinde elektrik talebi yüzde 20 civarında azalmıştı.

DEPOLAMA SEVİYELERİ YERLERDE

Bu sırada, Avrupa’da doğalgaz depolama seviyeleri yılın bu zamanı için şimdiye kadarki en düşük seviyelerinde. Fiyatlar ve stoklar zorlu bir kış vaat ettiğinden, doğalgaz piyasası Temmuz ayından bu yana en yüksek haftalık artışa sahne oldu.

Rus enerji şirketi Gazprom da son ihalelerinde Belarus ve Polonya üzerinden gaz taşınan önemli bir boru hattında Almanya’ya art arda ikinci kez yer ayırmadı. Rusya’nın gaz ihracatı mevcut seviyelerde kalırsa, Avrupa’nın depolama sahaları Mart sonunda geçtiğimiz yıla göre yüzde 15 daha az dolu olacak.

FABRİKALAR KAPANIYOR

Enerji piyasasındaki sorunlar diğer sektörleri de etkiliyor. Dünyanın önde gelen çinko üreticilerinden Nyrstar, yükselen elektrik fiyatları nedeniyle Ocak ayının ilk haftasında Fransa’daki bir tesisinde üretimi durdurma kararı aldı.

Enerji fiyatları enflasyonu da tetikliyor. Avrupa Merkez Bankası, 2022 için yüzde 3,2 enflasyon tahmininde bulundu. Enflasyondaki artışın üçte ikisi enerji fiyatlarındaki artışlara bağlanıyor.

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