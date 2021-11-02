Bursalı yemek sanayicileri: Tencere enflasyonu yüzde 30,23’e çıktı

BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, son 10 ayda tencere enflasyonunun yüzde 30,23 arttığını ancak buna rağmen menü fiyatlarına vatandaş tepkisinden dolayı yeterli zammı yapamadıklarından dert yandı. Dönmez, çözüm olarak TÜİK'in 'endüstriyel yemek endeksi' açıklayıp, maliyetlerdeki artışı kalem kalem göstermesini önerdi.

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Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon kalemleri arasında endüstriyel yemek endeksini de eklemesini istedi.

Dönmez, ekim ayında tencere enflasyonunun yüzde 1,23 artarak 10 aylık dönemde yüzde 30,23'e çıktığını söyledi.

“Hâlbuki genel enflasyon geçen ay yüzde 19,58'di. Arada 10 puanlık bir fark var” diyen Dönmez, “İşte biz bu farkı müşterilerimize anlatmakta çok zorlanıyoruz. Bu yüzden TÜİK'in endüstriyel yemek endeksi açıklaması gerekli” diye konuştu.

‘KÂR EDEMEZ, YATIRIM YAPAMAZ HALDEYİZ’

Dönmez, gıda fiyatlarındaki artışın toplumun bütün kesimlerini olumsuz etkilediğini, ancak bu konuda en büyük sıkıntıyı hazır yemek sektörünün çektiğini ileri sürdü.

Ham madde fiyatlarındaki artış nedeniyle menü fiyatlarını kısa aralıklarla güncellemek zorunda kaldıklarını anlatan Dönmez, bu kez de müşterileri ile karşı karşıya geldiklerini söyledi.

Sürekli artan maliyetlerini müşterilerine açıklamakta çok zorlandıklarını vurgulayan Dönmez, “Bizim ana ham maddemiz gıda. Gıdaya sürekli zam geldiği için menü fiyatlarımızı artırmak zorundayız. Ama müşterilerimiz de her ay açıklanan genel enflasyona bakarak buna sıcak bakmıyor. Sektördeki kıyasıya rekabet de buna eklenince kâr edemez, yatırım yapamaz hâle geliyoruz. Bu yüzden kaliteli hizmet sunmakta çok zorlanıyoruz. Hatta zarar etmeye başlıyoruz. Bu duruma hep birlikte çözüm bulmak zorundayız” diye konuştu.

‘ÇARE ENDÜSTRİYEL YEMEK ENDEKSİ’

Dönmez’in bu soruna yönelik sunduğu çözüm önerisi ise, TÜİK tarafından her ay açıklanan tüketici fiyat endeksi, üretici fiyat endeksleri gibi bir de endüstriyel yemek endeksi açıklaması…

“Endüstriyel yemek sanayicileri olarak TÜİK'ten endüstriyel yemek fiyat endeksi de açıklamasını talep ediyoruz” diyen Dönmez, “TÜİK tarafından böyle bir kalem açıklanırsa müşterilerimize maliyetlerimizdeki artışı anlatmakta zorlanmayacağız” diye konuştu.

Bu taleplerini BUYSAD ve YESİDEF olarak TÜİK'e resmi bir yazı ile ileteceklerini de söyleyen Dönmez, ayrıca kısa süre önce gerçekleştirdikleri BTSO ziyareti sırasında da konunun TOBB düzeyinde takip edilmesini talep ettiklerini sözlerine ekledi. (İHA)



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