Çadır kampı bile lüks oldu, fiyatlar yüzde 90 arttı

Pandeminin turizm sektöründe yaşattığı zorluklar işletmelerin ve çalışanların yanında tatilcilerin cebini de vurdu.

Türkiye’nin gözde tatil beldelerinde otel ve kiralık ev fiyatları gittikçe artarken tatilcilerin ucuz tatil amacıyla tercih ettiği kamp yerlerinde de fiyatlar cep yakıyor.

Antalya’da ortalama otel konaklama fiyatı 500 TL’nin üzerinde seyrederken çadır kamplarında çadır yeri fiyatları 250 TL’ye kadar çıkıyor.

Turizmde pandemi etkisi devam ederken yurtdışından gelecek turistler ve salgın yayılımının geleceği konusundaki belirsizlikler turizmde konaklama fiyatlarına yansıdı.

Türkiye’de de yaygın olarak kullanılan bir rezervasyon sitesinin verilerine göre Türkiye’nin popüler tatil beldelerinde kişi başı ortalama konaklama fiyatları son iki yılda yüzde 60 artış gösterdi.

OTEL FİYATLARI YÜZDE 60 ARTTI

Akdeniz’de turizm sektörünün belkemiğini oluşturan Antalya’da 2019 yılının Haziran sonunda kişi başı ortalama konaklama fiyatı 314 TL’yken bu rakam 2020’de pandeminin etkisi ile 369 TL’ye yükseldi.

Sektördeki belirsizlikler ve maliyet artışlarının getirisiyle 2021 ortalaması yüzde 60 artışla 501 TL oldu.

Bodrum’da ise ortalama fiyat 2019’da 581 TL’yken 2021’de 681 TL, 2021’de 927 TL oldu. Popüler tatil beldelerinden Alanya’da ise 2019 Haziran sonunda 298 TL olan ortalama konaklama fiyatı 2020’de 349, 2021’de 476 TL oldu.

ÇADIR DA LÜKS

Otel fiyatlarının yüksek olması nedeniyle çadır tatili gibi alternatiflere yönelen tatilcilerse cep yakan fiyatlarla karşılaşmaya devam ediyor.

Sozcu.com.tr’nin derlediği bilgilere göre Fethiye’nin ünlü kamp alanlarından birinde çadır yeri fiyatları iki yılda yüzde 55’in üzerinde artış gösterdi. Kaş’ta ise bu oran yüzde 90’ı buldu.

Muğla’nın ünlü tatil beldesi Fethiye’deki bir kamp yerinde bir çadır yeri 2019 yılında kişi başı 90 TL’ye kiralanırken 2020’de bu fiyat 105, 2021 yılında ise 140 TL oldu.

Kaş’ta faaliyet gösteren bir kamp yerinde ise 2019 yılında 140 TL olan çadır yeri fiyatı, 2020’de 200 TL, 2021’de ise 250 TL oldu.

Çadır kampı fiyatlarındaki artış otel fiyatlarındaki artışa paralel. Yüksek otel fiyatlarının nüfusun büyük bir bölümü tarafından karşılanamayacak olması nedeniyle çadır tatiline yönelik talep artışı arttıkça fiyatlar da aynı oranda artış gösteriyor.

YAZLIK KİRALARI DA CEP YAKIYOR

Bir başka tatil alternatifi olarak görülen günlük yazlık ev kiralamada ise fiyatlar oldukça yüksek.

Bir emlak sitesinin verilerine göre Muğla sınırları içerisinde yer alan en ucuz 2+1 günlük kiralık yazlık fiyatı 500 TL’yken bu fiyat 60 bin TL seviyelerine kadar çıkıyor. Antalya’da ise bu fiyat günlük 350 TL’den başlıyor.

NÜFUSUN YÜZDE 60’I BİR HAFTALIK TATİLİ KARŞILAYAMIYOR

TÜİK’in 2020 yılı ‘gelir ve yaşam koşulları araştırması’ verilerine göre, Türkiye’de hanelerin yüzde 59,3’ü evden uzakta bir haftalık tatil masraflarını karşılayamıyor.

Konaklama fiyatlarının yanı sıra ulaştırma ve diğer fiyatlardaki artış da, tatil yapmak isteyenler için faturayı daha da yükseltiyor.

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