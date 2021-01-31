Canımızı mı alacaksınız?

İSMAİL Akduman/Batuhan SERİM/İlker KILIÇASLAN/Kemal ATLAN Halil ATAŞ/Selami AYDIN/Müslüm EVCİ/Latif SANSÜR/Yaşar ANTER

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, esnafı fiyat artışı konusunda uyararak, “Eğer bu süreci böyle devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir” dedi. Biz de Samsun, İstanbul, Manisa, Eskişehir, Denizli, Konya, Aydın, Muğla ve Bursa'da esnafı dertlerini dinledik, bir dokunduk, bin ah işittik.

İstanbul'da market işleten İsmail Kibar, zamsız günleri olmadığını belirterek, “Toptancı bize zamlı satıyor. Büyük işletmeler yeterince denetlenmiyor. Meyve, sebze, et, süt ürünü fiyatlarındaki artışın sebebi bu. Büyük marketlerde kilosu 35 liraya satılan çayın bize geliş fiyatı 38 TL” dedi.

Eskişehir'de pazarcılık yapan Abdullah Demir, “Çiftçinin kullandığı tohuma, mazota, suya her gün zam geliyor. Gübreye yüzde 90'a yakın zam geldi. Çiftçi bu zamları nasıl karşılayacak?” diye konuştu.

Konya'da market işleten Ümit Porsuk, “Cumhurbaşkanımız biz küçük market esnaflarını suçlayacağına aradaki aracıları ya da piyasayı tekelleştiren büyük firmalara baksın” dedi.

Manisa'da pazarcılık yapan Temel Çilesiz de, “Ceza keseriz şeklinde tehditvari konuşmayı anlayamadım. Bitmiş bir esnafa ne yapabilir ki? Canımızı mı alacaklar?” şeklinde konuştu.

Hem pandemi vurdu, hem de balık yasağı

Eskişehir'de balıkçılık yapan İbrahim Uğur, hiç para kazanamadıklarını belirterek, “Bir yandan pandemi diğer yandan hamsi için getirilen yasak vurdu. Fiyatları yükselten, zamları yapan bizler değiliz” dedi.

New York'ta restoranlara yüzde 25'ini açma müjdesi

Pandemi nedeniyle geçen yılı kısıtlamalarla geçiren ve 11 Aralık 2020'den bu yana iç mekanları tamamen kapalı bulunan New York'taki restoranlar Sevgililer Günü'nden itibaren iç mekanlarının yüzde 25'ini kullanabilecek. Vali Andrew Cuomo, “Rakamlar iyileşmeye devam ederse, bu oranı artırmaya devam edeceğiz” dedi.

Beyaz etçiler fiyatları anlaşarak belirliyor

Aydın'da kızarmış tavuk dükkanı bulunan Mehmet Demirci, beyaz et firmalarının fiyatları anlaşarak yükselttiklerini savundu. Demirci, “Önce yumurtaya zam geldi, şimdi sıra ette. Zamların bizimle ilgisi yok” dedi.

Cumhurbaşkanı sokağa inip gerçekleri öğrenebilir

Manisa'da manavlık yapan Mehmet Dizemen esnafın çektiği sıkıntıyı sadece kendisinin anladığını belirterek, “Cumhurbaşkanımız gerçeği sokağa inerek, bizi dinleyerek öğrenebilir. Girdi maliyetleri çok arttı” dedi.

Yem masrafı arttıkça ete zam geliyor

Denizlili kasap Mehmet Ali Gürsoy, et fiyatının yüksek olmasının nedeninin esnaf olmadığını savunarak, “Besihanem var, hayvanı zor büyütüyorum. Yem masrafı yükseldikçe tabii üretici de zam yapacak mecbur” dedi.