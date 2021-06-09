Doğalgaz peşindeki hükümet Trakya’nın petrolünü görmüyor

Hükümet Karadeniz'de art arda doğalgaz keşifleri açıklıyor ancak bunların ekonomiye kazandırılması uzun yıllar süreceğe benziyor. Bununla beraber keşfedilmiş başka yeraltı kaynakları da atıl durumda görmezden geliniyor.

Trakya'da 60 yıl önce çok sayıda petrol kuyusu açıldığını söyleyen CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, üzeri betonla kapatılan kuyulardan halen petrol çıktığını ve tarlalara aktığını belirtti.

Edirne'deki bir petrol kuyusunda incelemelerde bulunan Gaytancıoğlu, hükümetin petrol çıkan bu kuyuları görmezden geldiğini kaydetti.

Konuyu Meclis'e taşıyan Gaytancıoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

KUYULAR KAPATILDI

Karadeniz'deki keşifler sonrası henüz faaliyete geçen bir tesis olmadığını anlatan Gaytancıoğlu, “Halbuki yıllar önce Trakya’da birçok yerde petrol ve doğalgaz bulunduğuna dair bilgi ve belgeler var. Hatta bu petrol ve doğalgaz kuyularının bulunduktan ve bir süre işletildikten sonra kapatıldığına dair pek çok kanıt var” dedi.

Naipyusuflu yaşlı bazı köylüler Gaytancıoğlu'na çocukken babalarının Almanların petrol çıkardığı kuyularda çalıştığını belirterek şunları söyledi: “O zaman petrol çıkaran Alman firması yemek vermiyordu. Biz de evde hazırlanan yemekleri babalarımıza veya çalışan akrabalarımıza götürüyorduk. Kendi gözlerimizle gördük insan boyunda petrol fışkırıyordu. Türklerin dışında en az 60 civarında Alman da firmada çalışıyordu. Fakat sonra ne olduysa kuyuları kapatıp gittiler. Kuyuları kapatmak için köylüler günlerce beton hazırladı.”

Naipyusuflu Osman Aslan, o zamanlar çok küçük olduğunu, bir iki defa petrol kuyusunda çalışan babasına yemek götürdüğünü zar zor hatırladığını belirterek, ”Almanların petrol çıkardığı kuyuda fışkıran petrol kuyuya yakın dedemin tarlasına aktı. Dedemin ekinleri petrole bulandı. Petrol çıkaran firmanın dedeme iyi bir para vererek zararı karşıladığını bende köylülerimizde bilir” dedi.

ALMANLARIN BIRAKTIĞI GİBİ DURUYOR

Köylüler Alman firmasının köyde petrol dışında doğal gazda bulduklarını ve o kuyunun da beton ve taşlarla kapatıldığını anlattılar.

Beton ve taş yığının halen Almanların bıraktığı gibi durduğunu belirterek yetkililerin burada inceleme yapmasını istediler.

HALEN PETROL SIZIYOR

Kuyuları incelemeye gittiği gün aşırı yağmur yağmasından dolayı köylüler kuyunun yüksek bir tepede bulunduğunu bu nedenle Milletvekili Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu'na kuyuya gitmenin neredeyse mümkün olmadığını söyledi.

Ancak Gaytancığlu, köylülerden aldığı traktörle kuyuya giderek kuyuyu inceledi. Yağan yağmura rağmen kuyudan yoğun petrol ile gaz kokusunun gelmesi ve kuyunun etrafında sızan petrol olması dikkat çekti. Gaytancıoğlu, kuyudan numune de aldı.

CHP'li Okan Gaytancıoğlu, Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Naipyusuf köyüne giderek kapatılan petrol kuyularını inceledi.

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