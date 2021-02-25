Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum…

Dolar/TL bir taraftan ABD tahvillerindeki yükseliş bir diğer taraftan ise kasımdan beri uygulanan ve TL’de yüzde 20 değer kazancı ile yabancı yatırımcıların Türkiye piyasalarına yeniden dönüşünü getiren politikaların sürdürülüp sürdürülmeyeceğine ilişkin endişelerle baskı altında.

Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinde, ekonomi yönetiminde kasım ayında yaşanan değişim öncesi iki senede yaşanan 128 milyar dolarlık kayıpla başlayan tartışmalar kısa sürede yerini kabine revizyonuna ilişkin tartışmalara bıraktı.

Rezerv tartışmaları ile gündeme gelen Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak’ın yeniden kabinede görev alma olasılığına ilişkin söylentiler piyasada baskı oluşturmuş durumda.

Reuters’ta dün yayımlanan bir haberde de dikkat çekildiği üzere, AKP kaynakları görevlendirmenin gündemde olduğunu ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararında temkinli olacağını, eğer atayacaksa da Albayrak’ın ekonomi dışında görev alabileceğini söylüyorlar.

Ancak bazı AKP kaynakları ise, “böyle bir beklentinin ayakları yere basmıyor” söylemiyle süreci reddediyor.

POLİTİKALAR SÜRDÜRÜLEBİLECEK Mİ?

Piyasadaki ana endişe kasımdan beri uygulanan TL’de yüzde 20 değer kazancı ve yabancı yatırımcıların 20 milyar dolar gibi hatırı sayılır bir tutarla Türkiye piyasalarına yeniden dönüşünü getiren politikaların sürdürülebilirliği olmuş durumda.

Geçen hafta 6.9’a kadar gerileyen dolar/TL dün 7.25’e kadar yükseldikten sonra bu sabah güne 7.2’nin altında başladı.

Ekonomi yönetimindeki değişimin yaşandığı Kasım ayından bugüne neredeyse aralıksız her gün benzer para birimlerinden pozitif ayrışan TL’de bu hafta itibarıyla negatif ayrışma görülüyor.

'24 MART'TA KADAR ŞOKLAR YAŞANABİLİR' İstanbul Analytics'ten Atilla Yeşilada, 'Dövizde çalkantının fitilini CHP'nin Albayrak'a yönelttiği suçlamalar ve AKP'nin yüksek perdeden savunması olduğunu kabul ediyoruz. Albayrak ve izlediği ekonomik politikalar cephesinden saldırmak CHP ve Millet İttifakı paydaşlarının son zamanlarda icat ettiği en akıllı siyasi hamle oldu' dedi ve ekledi: 'Dün de kulislerde Albayrak'ın Enerji veya Dışişleri Bakanlığı'na atanacağına dair duyumlar yayıldı. Erdoğan bunları yalanlayamaz, ama Albayrak kabinede görev almayacağını açıklayabilir. Bu durumda TL'de çalkantı yaratan birincil neden bertaraf olur. Aksi, halde... AKP'deki 24 Mart Büyük Kongresi'ne kadar dövizde sık şoklar yaşayabiliriz.'

Ana muhalefet partisi CHP’nin TCMB rezervlerindeki azalışla ilgili soruları, hem bakanlık hem de Cumhurbaşkanlığı danışmanları tarafından sert tepkilere yol açarken, hafta sonunda ise Albayrak’ın avukatı CHP’ye yönelik 500,000 liralık tazminat davası açılacağını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise Albayrak döneminde TCMB rezervlerinde yaşanan düşüşü, “ödemeler dengesinde sıkıntı yaşamamak adına yapıldığı” söylemiyle savunurken, rezervleri yeniden rekor seviyelere ve üzerine çıkaracaklarını söylemişti.

MEVDUAT FAİZLERİNDE YÜKSELİŞ BEKLENİYOR

TCMB dün TL zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı. Ekonomistler bu kararı sıkı duruşu güçlendirme olarak yorumlarken, kararın ardından mevduat faizlerinde yükseliş bekleniyor.

TCMB’nin aksini birçok kez ifade etmesine karşın dünkü adım bankanın geçmiş dönemde politika faizi yerine diğer araçlarını yeniden kullanmaya başladığına yönelik endişe yarattı. Bu algı piyasada satış baskısı olarak hissedildi. TCMB daha önceki açıklamalarında bu yönde adımlar atmayacağını net şekilde ifade etmişti.

Dolar/TL geçen hafta Ağustos 2020’den beri ilk kez 6.9’a kadar geriledikten sonra ABD tahvil getirilerindeki yükselişin gelişmekte olan ülke para birimlerine etkilerine yönelik endişelerle yeniden yönünü yukarı çevirmişti.

ABD tahvil getirileri dün bir yılın en yüksek seviyesine çıktı. Dün yüzde 1.435’i gören ABD’nin 10 yıllık Hazine tahvil getirisi bugün yüzde 1.412’de bulunuyor.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın, faiz oranlarının uzun süre düşük kalacağını teyit etmesi, yüksek enflasyonun Fed’in para politikasını sıkılaştırmasına neden olabileceği yönündeki piyasa endişelerini yatıştırdı. Bu söylem son dönemde küresel piyasalarda ABD tahvil getirileri kaynaklı satış baskısını azalttı.

DOLAR DÜŞÜK SEVİYELERDE

Güvenli liman dolar, Fed’in gevşek para politikası yanlısı açıklamalarının ardından ekonominin para ve maliye politikası kanalıyla canlanmaya devam edeceği beklentilerine paralel olarak riske duyarlı para birimleri karşısında yaklaşık üç yılın en düşük seviyesine yakın seyrediyor.

Fed Başkanı Powell dün Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komitesi’ne yaptığı açıklamada Fed’in ekonomi toparlanana kadar gevşek para politikasında değişiklik yapmayacağını ve enflasyondaki kısa vadeli yükselişleri görmezden geleceğini tekrarladı. Powell Salı günü Senato önünde yaptığı konuşmada da aynı ifadeleri kullanmıştı.

Kasım ayı başında 570 seviyesinde olan 5 yıl vadeli CDS’ler 300 baz puanın altında kalıcı bir seyir izlemeye başladı.

Piyasalarda takip edilen ana gündem maddeleri arasında aşılama süreci, ABD ve AB ile ilişkiler de önemini korumayı sürdürüyor.

BORSA

Tacirler Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizde şu ifadelere yer verildi:

Dün yaşanan sert satışlarla BIST100 endeksi günün en düşük seviyesi olan 1483'ten günü tamamladı. Kısa vadeli göstergeler aşırı satım bölgesinde bulunurken günlük bazlı göstergeler ise aşağı yönlü hareketlerini sürdürmekte olup henüz aşırı satım bölgesine ulaşmadılar.

Orta vadeli yükseliş trendi için 1520/1525 aralığının geçilmesi gerekmektedir. Bugün olası tepki hareketlerinde takip edilecek ilk direnç seviyesi 1495 olup bu seviyenin geçilmesiyle birlikte 1510 hedeflenecektir.

Olası satışlarda ise takip edilecek ilk destek seviyesi 1475'te bulunmakta olup bu seviyenin kırılmasıyla birlikte 1450'ye doğru hareket söz konusu olabilecektir.

DOLAR

Ikon Menkul tarafından hazırlanan teknik Analizde dolar kurunda gün içinde 7.20 seviyesinin ilk önemli direnç noktası olduğu belirtilerek, “Bu seviye üzerinde dolar lehine hareketler bir nebze daha güçlenebilir. Ancak yukarıda daha da kritik olan 200 günlük ortalama bulunmakta.

200 günlük ortalamaya kadar olan yükselişler tepki olarak değerlendirilebilir. 7.20 direncinin kırılamaması halinde olası güç kayıplarında 7.10 ara destek ve 7.02’de ana destek olarak takip edilebilir.” ifadeleri kullanıldı.

ALTIN

ÜNLÜ & Co tarafından hazırlanan analizde hns altında güç kaybının sürdüğü belirtilerek, “ABD tahvil faizlerinin yukarı yönlü eğilimini sürdürmesi değerli metaller üzerindeki baskının artmasına neden olurken altının ons fiyatı bir kez daha 1800 doların altını test etmeye başladı.

Aşı haberlerinin de değerli metaller açısından negatif olduğunu söylemek mümkün. Bu noktada Johnson & Johnson’ın tek dozluk Covid-19 aşısının acil kullanım onayı görüşmeleri öncesinde ilgili raporu açıklayan Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) danışma kurulu aşının denemelerde güvenli ve etkili olduğunu açıkladı.

Kurumun cuma günü acil kullanım izni için toplanması bekleniyor. Teknik açıdan bakıldığında ise hafta içinde yapılan yukarı yönlü denemelere karşın görünümün değişmemiş olması dikkat çekici. Öyle ki, 1818 ve 1839 dolar seviyelerine yaklaşmakta bile oldukça zorlanan bir altın görüyoruz.

Bunun sonucunda da fiyatlar üzerindeki baskının artması şaşırtıcı değil. Aşağıda ise 1760 dolar seviyesi ilk önemli destek olarak karşımıza çıkıyor. Geri çekilmelerin artması durumunda bu bölgeden tepki gelmemesi kısa vadeli görünümün daha da zayıflamasına yol açabilir.” denildi.