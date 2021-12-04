Dolar fırladı, ihaleler peş peşe iptal oluyor
AKP iktidarının uygulamaya koyduğu yeni ekonomik sistemin etkilerinin ilk hissedildiği yerlerden biri de kamu ihaleleri oldu. Önünü göremeyen, maliyet hesabı yapamayan müteahhitler ihalelere girmekten imtina etti. Merkezi yönetim tarafından planlanan en az 20 büyük ihale iptal oldu.
AKP iktidarının yeni ekonomik sistem denemesi ilk ayında özellikle inşaat sektörüne ağır darbe vurdu. Yeni sistem çerçevesinde Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve sonrasında TL'nin aşırı değer kaybı müteahhitlerin maliyet hesaplarını alt üst etti.
Türkiye genelinde irili ufaklı yüzlerce yapım ihalesi iptal oldu. Başkent Ankara'da bakanlıklar ya da kamu kurumları tarafından yapılacağı açıklanan ihaleler yapılan tüm hazırlıklara rağmen çeşitli nedenlerle iptal edildi.
Açık usülde yapılacağı açıklanan en az 20 büyük yapım ihalesinin iptal edildiği resmen açıklandı. Öte yandan AKP'nin istediği ihaleyi istediği müteahhite verme aracı olarak kullandığı 21-b Pazarlık usulüyle yapılması planlanan ihalelerin durumu ise ilan edilmediği ve kamuoyundan saklandığı için bilinmiyor.
EN ÇOK TOKİ İPTAL ETTİ
En çok ihale iptal kararı alan kamu kurumlarının başında TOKİ geldi. TOKİ, Kastamonu, İstanbul, Kırıkkale ve Sivas'ta binlerce birimlik konut projesi ihaleleri, Samsun Millet Bahçesi ve birçok kamu binası ihalesi iptal oldu.
İhalelerin iptal nedeni resmi kayıtlarda çeşitli başlıklarda gösterildi. Ağırlıklı olarak, “İhaleye teklif veren istekli çıkmaması”, “kaynakların verimli kullanılması”, “Bütün tekliflerin alıma ayrılan ödeneğin/ Yaklaşık maliyetin çok üzerinde olması” gösterildi.
İhalelerden vazgeçilmeyeceği, maliyetlerdeki artışların yaklaşık maliyet bedellerine yansıtıldıktan sonra yeniden ihale açılacağı tahmin ediliyor.
İşte sadece merkezi yönetim tarafından yapılması planlanan, bakanlıklar ya da kamu kurumları tarafından tüm hazırlıkları tamamlanmasına rağmen iptal edilen yapım ihalelerinden bazıları:
1 Aralık 2021
TCDD
Irmak Zonguldak Hattı Uzatılması
İptal Nedeni: İhaleye Teklif Veren İstekli Çıkmaması Nedeniyle
30 Kasım 2021
TPAO
İstasyon Tesisi Yapım İşi
İptal Nedeni: İhaleye teklif veren istekli çıkmaması
29 Kasım 2021
TOKİ
Kastamonu Örencik 2 Etap 602 Konut, 1 Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi
İptal Nedeni: İhtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılması
26 Kasım 2021
TOKİ
Antalya Serik Hükümet Konağı İnşaatı
İptal Nedeni: İhtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılması
26 Kasım 2021
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Eğitim Fakültesi İkmal İnşaatı
İptal Nedeni: Bütün Tekliflerin Alıma Ayrılan Ödeneğin/ Yaklaşık Maliyetin Çok Üzerinde Olması Nedeniyle
25 Kasım 2021
TOKİ
İstanbul Arnavutköy 6 Etap 727 Konut, 8 Adet Dükkan ve 1 Adet Cami İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi
İptal Nedeni: İihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılması
25 Kasıım 2021
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kırıkkale Kent Ormanı Elektrik Altyapı ve Çevre Aydınlatma işi
İptal Nedeni: Bütün Tekliflerin Alıma Ayrılan Ödeneğin/ Yaklaşık Maliyetin Çok Üzerinde Olması Nedeniyle
24 Kasım 2021
TOKİ
Samsun İli, Bafra İlçesi, Çilhane ve Büyükcami Mahalleleri Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi
İptal Nedeni: İhtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılması
24 Kasım 2021
TOKİ
Kırıkkale İli Yahşihan İlçesi Erenler Mahallesi 300 Adet Konut ve 1 Adet 3 Dükkanlı Ticaret Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi
İptal Nedeni: İhaleye Teklif Veren İstekli Çıkmaması Nedeniyle
23 Kasım 2021
TOKİ
İstanbul İli Arnavutköy İlçesi 3 Etap 679 Adet Konut, 8 Adet Dükkan, 1 Adet Ortaöğretim Okulu ve 1 Adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi
İptal Nedeni: İhaleye Teklif Veren İstekli Çıkmaması Nedeniyle
23 Kasım 2021
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi
İptal Nedeni: İhaleye Geçerli Teklif Veren İstekli Çıkmaması Nedeniyle
19 Kasım 2021
TOKİ
Kırklareli İli, Demirköy Hükümet Konağı İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi
İptal Nedeni: İhtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılması
18 Kasım 2021
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ
Sivas Nuri Demirağ Havalimanı 995 kWE GES Projesi
İptal Nedeni: Bütün Tekliflerin Alıma Ayrılan Ödeneğin/ Yaklaşık Maliyetin Çok Üzerinde Olması Nedeniyle
18 Kasım 2021
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Gölbaşı Su Altı Grup Amirliği Hizmet Binası işi
İptal Nedeni: İhaleye Teklif Veren İstekli Çıkmaması Nedeniyle
15 Kasım 2021
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ
Milas Bodrum Havalimanı Yüksek Gerilim Sistemlerinin Revizyonu ile Scada Kontrol Sistemi Tesisi
İptal Nedeni: Bütün Tekliflerin Alıma Ayrılan Ödeneğin/ Yaklaşık Maliyetin Çok Üzerinde Olması Nedeniyle
12 Kasım 2021
TOKİ
İstanbul Güngören Tozkoparan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Nizamiye Binası İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi
İptal Nedeni: İhtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılması
11 Kasım 2021
TOKİ
Eskişehir İli, Mihalgazi Hükümet Konağı İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi
İptal Nedeni: Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali
08 Kasım 2021
TOKİ
Sivas Akıncılar 2 Etap 276 Konut, 3 Dükkanlı Ticaret Merkezi, 1 Adet Cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi
İptal Nedeni: İhtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılması