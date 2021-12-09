Dolar satan Merkez’in rezerv kaybı belli oldu

Merkez Bankası'nın dolar satarak kura müdahale ettiğini ilan ettiği geçen hafta bankanın rezervi 2,1 milyar dolar azaldı. Ödünç ve borç döviz ve altın düşüldüğünde TCMB'nin net rezervi -37,9 milyar dolara geriledi.

Sozcu.com.tr

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Dolar/TL’nin 14’e ulaşarak rekor kırdığı ve Merkez Bankası’nın (TCMB) doğrudan dolar satarak kura müdahale ettiği haftada rezervlerdeki düşüş miktarı belli oldu.

26 Kasım-3 Aralık haftasında TCMB’nin rezervi 2,1 milyar dolar düşüle 124,1 milyar dolara geriledi.

Bu dönemde net rezerv de 2,2 milyar dolar azalarak 22,5 milyar dolara düştü.

Yurt içi ve yurt dışındaki bankalardan swap (takas) ile ödünç alınan döviz ve altın düşüldüğünde elde edilen TCMB’nin swap hariç net rezervi de bu haftada 1,8 milyar dolar düşüşle -37,9 milyar dolara geriledi.

7 YIL SONRA DOĞRUDAN MÜDAHALE ETMİŞTİ

TCMB, 1 Aralık ve 3 Aralık tarihlerinde yaptığı açıklamalarda “Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir” demişti.

2019 ve 2020 yıllarında toplamda yaklaşık 128 milyar dolarlık rezerv satışıyla kura örtülü müdahale eden TCMB, Ocak 2014 sonrasında ilk kez geçen hafta doğrudan müdahale kartına başvurmuştu.

Bankacılık kaynakları TCMB’nin doğrudan müdahalesinin iki günlük büyüklüğünün yaklaşık 1,5 milyar dolar olduğu tahmin edilse de resmi rakam gelecek hafta ilan edilecek.

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