Dolar ve Euro’da baş döndüren oynaklık

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni döviz planını açıklamasının ardından gün içinde yüzde 10 değer kaybeden Türk Lirası, akşam saatlerinde toparlandı. Dolar / TL 18.40’dan 15 liranın altına geriledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, “Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz. Bu yeni araç şöyle işleyecektir; insanlarımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak. Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak diye mevduatını TL’den dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak.” ifadelerini kullandı.

DOLAR VE EURO GERİLEDİ

Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından gün içinde yabancı para birimleri karşısında %10'dan fazla değer kaybeden Türk Lirası dikkat çeken bir performans gösterdi.

18.40 ile rekor seviyeyi gören dolar kuru 15 TL'nin altına geriledi. 20 lirayı aşan Euro ise 18 liranın altına indi.

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