Dolar ve Euro’da sert çözülme: TL’ye garantili mevduat dopingi

Dolar/TL'de Cumburbaşkanı Erdoğan'ın 'birikime kurdaki yükselişe endeksli getiri' açıklamasıyla 18,4 seviyesinden başlayan sert düşüş sürüyor.

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Dolar/TL dün gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından bu sabah 11,7 ile dünkü tarihi seviyesine göre oldukça düşük seviyelerde işlem görüyor. Dolar/TL dün 18,4 ile tarihi zirvesini görmüştü. TL’nin dün en yüksek seviyeden en düşük seviyeye göre değer kazancı yüzde 50’ye yaklaştı.

Euro/TL ise 13,5 seviyelerinden işlem görmeye devam etti.

ERDOĞAN’DAN YENİ ÖNLEMLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tasarruflarını değerlendirenlerin kurdaki yükselişten etkilenmemeleri için yeni bir sistem uygulanacağına dün kabine toplantısı sonrası açıkladı.

Erdoğan dün akşam kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, “Dövizin muhtemel getirisine Türk Lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak bu yeni araç, şöyle işleyecektir; İnsanlarımızın bankadaki Türk Lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksek ise bu getiriyi elde eder” dedi.

Erdoğan, “kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa, aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Üstelik bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak. Ayrıca Türk Lirası varlıklarını yeni bir döviz talebi oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini temin edecek araçları devreye alacağız” dedi.

Reuters’ın görüşlerine başvurduğu 3 işlemci de dün akşam saatlerinde 1-1.5 milyar dolar döviz mevduatının TL’ye geçtiğini hesapladı.

DEĞER KAYBI BÜYÜMÜŞTÜ

Dolar/TL Merkez Bankası’nın (TCMB) devam eden faiz indirimleri, ucu açık yönlendirmeleri ve müdahaleleri sonrası da düne kadar devam ediyor ve iş dünyasından da uygulanan politikalara tepki büyüyordu.

Yılbaşından beri bakıldığında ise TL’nin dolar karşısında yüzde 56’yı aşan kaybı ise dün geceki hareketle birlikte yüzde 45’e geriledi. Dolar/TL’de yılbaşından beri yaşanan yüzde 144 yükseliş dünkü hareketle yüzde 82 civarı yükselişe geriledi.

‘FİİLEN FAİZ ARTIŞI’

Bu adımı sosyal medya üzerinden değerlendiren Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölüm Başkanı Refet Gürkaynak, “Yapılan fiilen fiziki bir faiz artışı ama bunu enterasan bir şekilde yapıp nihayetinde o faizi ödemek zorunda kalınmayabileceği bir yapı var. Tehlikeli sonuçları olabilir” dedi.

Gürkaynak, “Enflasyon ve döviz yükselecek ben bundan fayda sağlayacağım diyen insanlara aradaki fark size ödenecek dendi. Kurun iki misline çıkmasını bekliyorsanız ki geçtiğimiz dönemde çıktı… Eğer bunun yeniden olmasını bekliyorsanız o zaman TL mevduatın getirisi de sizin için yüzde 100. ‘Faiz artışı yapıldı’ dediğim bu.” dedi. (REUTERS)

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