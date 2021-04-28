Dünya Bankası: Türkiye’de mutlak yoksul sayısı 3,2 milyon kişi arttı

Pandemi tüm dünyada yoksulluğu artırırken, Türkiye'deki yoksulluk artışına dair Dünya Bankası çarpıcı veriler yayımladı.

Dünya Bankası'nın Türkiye Ekonomik İzleme raporunda, 2018'de Türkiye'de 6 milyon 939 bin olan mutlak yoksul sayısının 2019'da 8 milyon 420 bine, 2020'de 10 milyon 171 bine yükseldiği tahmini yer aldı.

2018’DEKİ KUR KRİZİ SONRASINDA YÜKSELİŞE GEÇTİ

2018'de nüfusa oranla yüzde 8,5'e gerileyen mutlak yoksulluk oranının da ekonomik kriz sonrasında 2019'da yüzde 10,2'ye, 2020'de yüzde 12,2'ye yükseldiği belirtildi.

Mutlak yoksul sayısı 2019'da 1 milyon 481 bin kişi, 2020'de 1 milyon 751 bin kişi, iki yılda toplam 3 milyon 232 bin kişi arttı.

Dünya Bankası, mutlak yoksulları, 2011 yılı satın alma gücü paritesi rakamlarıyla kişi başı günlük tüketimi 5,5 dolar seviyesinin altında olan kişileri mutlak yoksul olarak tanımlıyor. Bu rakam 2020 yılı ortalama dolar/TL kuruyla yaklaşık 22 TL'ye denk geliyor. Yıllık rakam ise 8 bin 122 TL yapıyor.

Banka, Türkiye'de mutlak yoksulluk oranının 2020'de ulaştığı yüzde 12,2'lik seviyenin 2012'deki yüzde 12,3'lük oran sonrasındaki en yüksek seviye olduğuna dikkat çekti.

Türkiye'de pandemi döneminde doğrudan gelir desteğinin düşük kaldığına dikkat çeken banka, kısa çalışma ödemesi, nakdi ücret desteği ve sosyal yardım ödemeleri gibi destekler olmasaydı mutlak yoksulluk oranının 2020'de yüzde 12,2 değil yüzde 17,4'e yükseleceği tahmininde bulundu.

ORTA SINIFTAN 3,1 MİLYON KİŞİ EKSİLDİ

Dünya Bankası, Türkiye'nin de içinde yer aldığı üst-orta gelir seviyesindeki ülkelerde 2011 yılı satın alma gücü paritesi rakamlarına göre kişi başı günlük tüketimi 5,5 doların altındakileri mutlak yoksul, 5,5 dolar ile 11 dolar arasındakileri kırılgan, 11 doların üstünü ise orta sınıf olarak tanımlıyor.

11 dolar, güncel fiyatlar 6,34 dolara denk geliyor. 2020 ortalama dolar/TL kuru ile 6,34 dolar da 44,5 TL'ye denk geliyor.

Dünya Bankası, 2018'deki kur krizinden bu yana Türkiye'de orta sınıfın 3,1 milyon kişi azaldığını tahmin ediyor

TÜİK: 2019’DA GÖRELİ YOKSULLUK ORANI YÜZDE 14,4

TÜİK, en son 2019 yılı yoksulluk verilerini yayımlamıştı. Buna göre, toplumun genel düzeyine göre belli bir sınırın altında gelire sahip olan bireyler göreli anlamda yoksul sayılıyor.

Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50’si dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre, yoksulluk oranı 2019 yılında 0,5 puan artarak yüzde 14,4 olmuştu.

Medyan gelirin yüzde 60’ı dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre yoksulluk oranı ise son yılda 0,1 puan artarak yüzde 21,3 olarak gerçekleşmişti.

Medyan gelirin yüzde 70’i dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre ise yoksulluk oranı bir önceki yıla göre değişmeyerek yüzde 28,5 olmuştu.

Türkiye’de yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 17,9 artarak 28 bin 522 TL olmuştu.

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