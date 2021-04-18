Elektrik depoları doğalgaza karşı

Son yıllarda sayısı hızla artan batarya tarlaları ile güneş ve rüzgardan elde edilip kullanılmayan elektrik depolanıyor. Gelişen teknoloji ile birlikte yenilenebilir enerjinin hem maliyetleri azalırken hem de rüzgarsız ve güneşsiz saatlerde de kesintisiz elektrik sağlanmış oluyor.

Üstelik bu yöntemler, mevcut fosil kaynaklı elektrik üretimine göre daha uygun hale gelmeye başladı. Avusturalya Temiz Enerji Birliği'nin (CEC) son araştırmasına göre, elektriğin depolandığı bataryalar doğalgaz çevrim santrallerine göre yüzde 30 avantaj sağlıyor. CEC'in yayınladığı raporda bu bataryalar için “Gaz türbinlerinden daha hızlı, daha ucuz, daha esnek” ifadeleri kullanıldı. Yapılan araştırmada 250 megavatlık (MW) doğalgaz çevrim santrali ile 250 MW'lik bataryalar karşılaştırıldı. Buna göre, 2 saatlik pilden elde edilen elektriğin yüzde 17, 4 saatlik pilden elde edilen elektriğin de yüzde 30 daha ucuz olduğu belirlendi.

HIZLI DEVREYE GİRİYOR

Yapılan incelemede ayrıca bataryalardan sağlanan elektriğin anında devreye girdiği kaydedildi. İhtiyaç anında doğalgazdan elektrik sağlanmasının en az 15 dakika sürdüğü ifade edildi. Bununla birlikte bataryalar kolayca taşınabildiği için, farklı yerlerde ve ihtiyaç anlarında kullanılabiliyor.

Avustralya'da dünyanın en büyük batarya depoları bulunuyor. Tesla'nın kurduğu batarya tarlalarının ilki 2017 yılında 10 MW kapasite ile açılırken, yakında 300 MW'lık yeni bir tarlanın devreye gireceği belirtiliyor.

TÜRKİYE FOSİL YAKITA BAĞIMLI ÜRETİM YAPIYOR

Enerji sektöründe son yıllarda özelleştirmelerle birlikte atılım yapan Türkiye, buna rağmen çevreci ayak izini küçültemiyor. Karbon salımı yüksek fosil yakıtlardan elektrik üretmeye devam ediyor. Bunların başında da kömür ile doğalgaz geliyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) yayınladığı rapor, elektrik üretiminde fosil yakıtların halen büyük rol oynadığını ortaya koyuyor. 2021 Ocak raporuna göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 31.44'ü tek başına doğalgazdan sağlanırken, onu yüzde 20.65 ile ithal kömür takip etti. Bunların ardından sırasıyla linyit yüzde 12.95, hidrolik yüzde 16.24 ve rüzgar yüzde 10.86 pay aldı. Toplam elektrik üretimine bakıldığında ise fosil yakıtların yüzde 66 pay aldığı görüldü.