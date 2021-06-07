Enerji Bakanı: Bu yıl iki kuyu daha açabiliriz

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Sakarya doğalgaz sahası için 25 yıl süreli bir işletme planı yaptıklarını, bu dönem içinde sahadan ortalama yılda 15-20 milyar metreküp üretim yapılabileceğini söyledi.

Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi’nde konuşan Dönmez, “ortalama 25 yıl işletme üretim planı öngördük. Biraz hızlansak 20 yıl, geciksek 30 yıl olabilir. Demek ki maksimum seviyelerde yıllık ortalama 15-20 milyar metreküp üretimden bahsediyoruz” dedi.

Kendisine ait neredeyse hiç doğalgaz kaynağı bulunmayan Türkiye’nin keşfettiği en büyük saha olan Sakarya’nın sahip olduğu rezerv için yapılan tahmin Cuma günü 405 milyar metreküpten 540 milyar metreküpe yükseltildi.

Dönmez bu yıl Sakarya gaz sahasının güneyinde ve batısında keşif amaçlı birer kuyu daha açabileceklerini söylerken, sahanın yapısına artık hakim olduklarını ve sahada yeni keşifler yapabileceklerini ifade etti.

Dönmez, “Keşif çok belirsiz bir alan, her bir çalışma isabet oranlarını artırmak suretiyle ilerliyor. Şimdi daha rahatız, sahadaki hidrokarbon rezervinin yapısına hakimiz. Arkadaşlar artık neredeyse hiçbir sondaj yapmadan sismik sonuçlar ile öngörü yapabilir hale geldiler. İlave keşifler yapabileceğimiz yönünde geçmişe göre çok daha eminiz” dedi.

Mısır ile ikili ilişkileri iyileştirme çalışmalarına atıfta bulunan Dönmez, yaptığı konuşmada Mısır ve Türkiye enerji bakanları arasında ikili bir mekanizma kurulmasının mümkün olup olmadığı sorusuna, “Olabilir, henüz böyle bir temas yok. Dolaylı bir takım temaslar var iş dünyası üzerinden ama uygun şartlar olursa tabii ki görüşülebilir” cevabını verdi.

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