Erdoğan ‘kapanan yok’ demişti, bakanlık açıkladı: 99 bin dükkan, 40 bin şirket kapandı

Denizli'de ağırlaşan ekonomik koşullar ve corona salgını nedeniyle kentin en işlek bölgelerindeki işletmeler dahi kapandı.

Esnafa art arda ziyaretler gerçekleştirerek tespit yapan CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar kısa süre önce Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Sancar önergesinde hem Türkiye genelinde hem de seçim bölgesi olan Denizli'de 2020 yılı içinde kapanan şirket ve esnaf sayılarının açıklanmasını istedi.

BAKANLIK YANITLADI, MANZARA ORTAYA ÇIKTI

Bakanlık Sancar'ın önergesine yanıt verdi. Buna göre Türkiye'de geçtiğimiz yıl 99 bin 588 esnafın kepenk kapattığı belirtildi.

Kapanan şirket ve işletme sayısı da toplam 40 bin 735 olarak açıklandı. Ege'nin sanayi kentlerinden Denizli'de bin 537 esnafın kepenk kapattığı 537 şirketin de faaliyetlerine son verdiği kaydedildi.

CUMHURBAŞKANI’NIN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Kendisine gelen cevabı paylaşan Sancar SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Türkiye genelinde 2020’de 99 bin 588 esnaf kepenk kapatmış, ayrıca 40 bin 735 şirket de kapanmış. Denizli ilinde ise 1537 esnaf kepenk kapatırken, 537 şirket kapanmış.

* Hatırlayacağınız üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bazı dostlar geldi, ‘dükkânlar kapanıyor' dedi, işte rakamlar ortada, kapanan filan yok” şeklinde bir açıklama yapmıştı, evet, rakamlar ortada.

* Esnafın hali perişan, aylardır insanların evine ekmek götürdüğü ekmek tekneleri kapalı. Garsonundan aşçısına bütün çalışanlar mağdur durumda.

* Ülkede yasak olmayan tek şey ise AKP kongreleri. İki kişi bir köftecide karşılıklı yemek yiyemiyor ama binlerce kişinin doldurduğu salonlarda kongre yapıyorlar. Yazıklar olsun!