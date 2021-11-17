Erdoğan ‘faiz’ dedi, dolar yükseldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Baknası'nın yarınki faiz kararı öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, hem para politikası kurula hem parti teşkilatına hem de iş dünyasına mesaj gönderdi. Erdoğan'ın konuşmasından sonra dolar/TL kuru 10.55'i aştı.

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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun yarın yapacağı toplantıda çıkacak faiz kararı öncesinde dolar yükselmeye devam ederken bugün partisinin mecliste AKP grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faiz mesajı verdi.

Konuşmada “Faiz sebeptir, enflasyon neticedir” tezini tekrarlayan Erdoğan, hem Merkez Bankası’na hem partisine hem de hem iş dünyasına mesaj gönderdi. Erdoğan’ın açıklamalarının ardından Türk Lirası’ndaki değer kaybı hızlandı. Dolar / TL 10.55’i aşarak rekor tazelerken, Euro kuru ise 11.95 ile yeni rekor seviyeleri gördü.

FAİZ MESAJI

Erdoğan konu ile ilgili şunları söyledi:

“Enflasyon nedir, yüksek faiz nedir bilmeyen ülkelerin şaşkına döndüğü dönemde bizim bunun tamamen dışında kalmamız mümkün değildir. Onlar giderek daha çok sıkıntıya girerken biz ise önümüzdeki yıldan itibaren ferahlamaya başlayacağız. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu farklı yere çevirme gayretine girenlere diyorum ki boşuna uğraşmayın. Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Biz faize kesinlikle milletimizi ezdiremeyiz. Bunun başka çıkışı olamaz.”

‘BU YOLDA FAİZİ SAVUNANLA BERABER OLAMAM’

“Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusur bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam” diyerek parti teşkilatına seslenen Erdoğan, şunları söyledi:

“Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim. Bu konuda nas ortada, nas ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor. Olaya buradan bakacağız ve ona göre de adımımızı atacağız.”

İŞ DÜNYASINA MESAJ

İş dünyasına da mesaj gönderen Erdoğan konuşmasında, “Biz bir şeye inandık; bu ülkeyi kalkındırmak için hangi kuruluş olursa olsun. Dürüst olacaksınız dürüst. Sıkıştığınız zaman hemen kapıyı çalacaksınız, işi yoluna koyunca da hemen iktidara sallayacaksınız. Yok öyle 25 kuruşa simit” ifadelerine yer verdi.

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