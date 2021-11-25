Faiz indirimi haftasında vatandaş dolar aldı

Merkez Bankası'nın faiz indirdiği ve döviz kurlarının arttığı 12-19 Kasım haftasında gerçek kişilerin yabancı para mevduatı 1 milyar 138 milyon dolar arttı.

Sozcu.com.tr

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TL mevduat faizleri giderek düşerken, vatandaş birikimini korumak üzere dövize yöneliyor.

Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimine gittiği 12-19 Kasım haftasında yurt içi yerleşik gerçek kişilerin yabancı para mevduatı, parite etkisinden arındırılmış olarak 1 milyar 138 milyon dolar arttı.

TCMB verilerine göre, parite etkisinden arındırılmadığında stok değişim ise bu dönemde 909 milyon dolar artış yönünde oldu.

Bu dönemde vatandaşlar 1 milyar 273 milyon dolarlık dolar alırken, 186 milyon dolarlık euro aldı ve 318 milyon dolarlık altın sattı.

19 Kasım itibarıyla gerçek kişilerin yabancı para mevduatı toplamda 144 milyar 575 milyon dolara ulaştı.

ŞİRKETLERİNKİ AZALDI

12-19 Kasım haftasında yurt içi yerleşik şirketlerin yabancı para mevduatı ise, parite etkisinden arındırıldığında 614 milyon dolar azaldı.

Şirketler bu haftada parite etkisinden arındırıldığında nette 1 milyar 67 milyon dolar satarken, 467 milyon dolarlık euro aldı. Şirketler 12 milyon dolarlık da altın sattı.

19 Kasım itibarıyla şirketlerin yabancı para mevduatı toplamda 90 milyar 466 milyon dolar oldu.

Yurt içi yerleşiklerin toplam yabancı para mevduatı 12-19 Kasım haftasında parite etkisinden arındırıldığında 524 milyon dolar arttı.

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