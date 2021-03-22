Garanti 4’e katlandı süre 4 yıl uzadı

AKP'ye yakınlığı ile bilinen şirketlere yap-işlet-devret modeliyle yaptırılan Kuzey Marmara Otoyolu'nda, iş bitimi sonrası sözleşmede değişikliğe gidilerek araç geçiş garantisi 4 katına kadar artırıldı ve bu da yetmezmiş gibi işletme süresi 9 yıldan 13 yıla uzatıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, pandemi sürecinde esnafı, çiftçiyi, emekliyi görmezden gelen iktidarın yandaşa çalışmaya devam ettiğini belirterek, “İktidar vatandaşın cebinden elini çeksin” dedi.

Öztunç, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Yap-işlet-devret modeli ile yaptırılan Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı Kesimi ile Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri kesimi için toplam proje maliyeti yaklaşık 3.5 milyar dolar olarak açıklanırken, projelerin tamamlandığı dönemde iki projede yaklaşık 1.2 milyar dolarlık maliyet artışına gidildi. Projelerde böylesine ciddi büyüklükte bir maliyet artışına gidilirken, kamuoyuna bunun gerekçesi ve 1.2 milyar doların neye göre hesaplandığı ile ilgili hiçbir bilgi verilmedi. Ama yandaş müteahhitlere bu da yetmedi. Kuzey Marmara Otoyolu'nda, iş bitimi sonrası sözleşmede değişikliğe gidilerek araç geçiş garantisi 4 katına kadar artırıldı ve bu da yetmezmiş gibi işletme süresi 9 yıldan 13 yıla uzatıldı.”

İHALE SONRASI DEĞİŞİKLİK TALİMATINI KİM VERDİ?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Meclis Başkanlığı'na sunduğu soru önergesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na, “İhale sonrası yapılan bu değişiklikler ile ilgili talimatı kim vermiştir?” diye sordu. Öztunç, şöyle devam etti: “İhale sonrasında da kıyak bitmiyor, kamu zarara uğratılıyor. Sözleşmeler iktidara yakın iş adamlarının istekleri doğrultusunda değiştiriliyor ki müteahhitler zarara uğramasın. Devlet bu işadamlarının kefili durumunda. Pandemi sürecinde vatandaş, emekli, esnaf, çiftçi açlık ve yoksullukla mücadele ediyor. Ama Saray'ın balkonlarından bakanlar bunu görmüyor. Vatandaş geçmediği köprüye otoyola para ödemeye devam ediyor.”