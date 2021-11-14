Gençlerin %61’i umudunu ‘yurtdışına göç’e bağladı

Yapılan son araştırmaya göre “daha iyi bir yaşam için göç etmeyi” tercih edeceklerini söyleyen gençlerin oranı yüzde 61’i buluyor. Geliriyle rahatça geçinebildiğini söyleyen gençlerin oranı sadece % 13.

Özlem Ermiş BEYHAN

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Gençlerimiz ailelerinin ekonomik durumundan endişeli, umudu siyasette değil yurtdışına göç etmekte ve sosyal medyada arıyor. İstanbul Ekonomi Araştırma, 18-30 yaş arası gençler arasında bir araştırma yaptı. Buna göre Türkiye'de gençlerin yüzde 83'ü ailesinin ekonomik durumu hakkında endişe duyuyor. 18-30 yaş grubunda 3 bin genç ile yapılan anketin sonuçlarına göre gençlerin yüzde 29'u “Mevcut gelirimle geçinmekte çok zorlanıyorum” derken, “Mevcut gelirimle ancak geçiniyorum” diyen gençlerin oranı yüzde 31, “Mevcut gelirimle zor geçiniyorum” diyenlerin oranı yüzde 27 olarak belirlendi. Geliriyle rahatça geçinebildiğini söyleyen gençlerin oranı ise yüzde 13 oldu. Araştırma Türkiye'de gençlerin ekonomik güvencesizlik hissinin de etkisi ile geleceğe dair şimdiden planlama yaptığını ortaya koydu. Gençlerin yüzde 54'ü gelecek planları ile hemen her gün meşgul olduğunu söyledi.

Araştırmaya göre bu ortamda gençler umudunu yurtdışına bağladı. Gençlerin yüzde 61'i daha iyi bir yaşam için göç etmeyi tercih edeceğini belirtti. Daha iyi bir toplumda yaşama adına siyasete katılma eğilimi çok düşük: Yüzde 24. Bunun yerine bir sivil toplum hareketine destek vermek (% 54) ya da sosyal medyada bir hareket başlatmak eğilimi (%60) ağırlık kazanıyor.

Gençlere göre durum yeni kuşak için daha kötüleşecek

Araştırma gençlerin geleceğe dair umutsuz olduğunu net biçimde ortaya koyuyor. “Size göre gelecek kuşak sizin kuşağınıza nazaran ekonomik özgürlükte daha iyi durumda mı olacak” sorusuna “Hayır, daha kötü olacak” diyenlerin oranı yüzde 58. Aynı olacak diyenler ise yüzde 11. Araştırmaya katılan her 4 gençten sadece 1'i yeni kuşağın ekonomik olarak daha özgür olacağını öngörüyor.