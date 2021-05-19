Gençlerin hayali yurtdışına ‘kaçmak’

Türkiye, bir 19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramını daha, gençleri geleceğe giderek daha umutsuz bakarken kutluyor. OECD 2021 Türkiye raporunda gençlerin yatırımlardaki durgunluktan en çok etkilenen kesim olduğu belirtilerek, “Son 3 yıldır yaşanan ekonomik duraksama paralelinde özellikle gençler yeni iş alanları yaratılamamasından belirgin bir şekilde etkilendi” denildi. Bu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına da yansıdı. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı son bir yılda 2 puandan fazla artarak yüzde 26.0'dan yüzde 28.3'e yükselmiş durumda.

BEYİN GÖÇÜ ARTTI

TÜİK'in dün açıkladığı işsizlik verilerini yorumlayan DİSK-AR da genç işsizliğine dikkat çekti. Dar tanımlı genç işsizliği yüzde 25.3 seviyesine çıktı ve bu oranla Türkiye, AB ve OECD'nin en yüksek genç işsizlik oranlarından birine sahip. Bu durum beyin göçünü tetikliyor. OECD raporunda Türkiye'de gençlerin eğitiminde 1 yıllık artışın, yurtdışında yaşama isteğini yüzde 24 yükselttiği vurgulandı. Yurtdışında yaşamak isteyen gençlerin oranı araştırmalarda yüzde 76'ları buluyor.

“HER İŞ TORPİLLİYE”

Twitter'da gençler bu hayallerini anlatırken, yurtdışına giden bir genç ise şöyle yazıyor: “Fırsatım oldu yurtdışına yerleştim. Almanya'da yazılımcı ihtiyacını karşılamak için başlatılan bir programla 27.000 €'luk yazılım kursunu devlet desteği ile ücretsiz alıyorum. TR'de olsam A101'de kasiyer olabilmek için bile torpil aramam gerekecekti.”

GÖÇ VİDEOLARI REKOR KIRIYOR

Gençler yurtdışına gitmenin yollarını ararken Youtube'da gidenlerin çektiği “Nasıl göç ettik” videoları izlenme rekorları kırıyor. Bir videonun altındaki şu yorum dikkat çekiyor: “Kapıları açsalar gençlerin yüzde 90'ı yurtdışına gitmeyi tercih eder.” Diğer bir genç ise şöyle yazıyor: “15 yaşındayım, derslerim gayet iyi fakat sürekli gelecek kaygısı yaşıyorum. İş bulabilecek miyim, hayata borçla mı başlayacağım gibi endişe içerisindeyim. Bir an önce kendimi bu ülkeden atmak istiyorum.”