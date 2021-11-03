Halka ‘tasarruf’ aklı verip bütçesini artırıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez doğalgaz, elektrik ve akaryakıt zamlarının çözümü için halka ‘tasarruf etmelerini’ tavsiye etti. Vatandaşa “Evlerinizi daha az ısıtın” aklı veren Enerji Bakanı’nın son yıllarda bakanlık bütçesini sürekli artırdığı dikkat çekti.

Başak KAYA

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez doğalgaz, elektrik ve akaryakıta gelen zamlar için ‘tasarruf' tavsiye etti. Vatandaşa evlerini daha az ısıtmaları tavsiyesi veren Dönmez'in bakanlığının son yıllarda bütçesini düzenli artırdığı dikkat çekti.

EVİ AZ ISITIN

Dönmez, “Daha çok kullananların biraz daha tasarrufa riayet etmesini istiyoruz. Evlerimizde özellikle 1 derecelik sıcaklık değişikliği, yani 23 yerine 22 derecede evinizi ısıtmanın aylık faturanıza etkisi yüzde 7 olur. Yazın da eğer klimayla soğutuyorsanız, 18 derecede soğutacağınıza 19 derecede soğutmuş olsanız yüzde 7 faturanıza katkı var. Bunu 7'den 70'e herkesin yapması gereken, adeta bir vatandaşlık görevi olduğunu düşünüyoruz. Hem bu kaynaklarda dışa bağımlıyız hem de gereksiz yere bu enerjiyi üretebilmek için kaynak tüketiyoruz” dedi.

KENDİSİ KISMIYOR

Bu arada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2022 bütçesi 7 milyar 727 milyon 842 bin liraya çıkarıldı. Bu miktar 2021 için 5 milyar 61 milyon 810 bin lira, 2019'da 2 milyar 044 milyon 280 bin lira ve 2018'de de, 2 milyar 386 milyon 508 lira olarak belirlenmişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarını da sürekli artırıyor. Bakanlık malzemeye 2017'de 1 milyar 216 milyon, 2018'de 1 milyar 498 milyon, 2019'da 1 milyar 960 milyon ve 2020'de 2 milyar 442 milyon lira harcadı. Türkiye'nin enerji kaynakları açısından yüzde 70 dışa bağımlı olduğunu da belirten Dönmez, fiyatların düşmesi için dışa bağımlılığın azaltılması gerektiğini kaydetti. Bakan, gelecek yılın ilk çeyreğinden sonra enerji fiyatlarının daha makul bir noktaya gelmesini beklediklerini, artan enerji fiyatlarını da vatandaşa yansıtmamak için çaba gösterdiklerini vurgulayarak şöyle dedi:

“Neredeyse yarısını yansıtıyoruz, sübvanse ediyoruz. Başka bir ifadeyle bir vatandaşımızın evine 200 lira fatura geliyorsa bilin ki 200 lirasını da biz kendi bütçemizden, devlet bütçesinden karşılıyoruz.” Dönmez, Avrupa'da doğalgazda özellikle spot piyasalarda 1200-1300 doların üzerinde yüksek fiyatlar oluştuğunu söyledi.