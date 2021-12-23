HSBC de açıkladı: Merkez iki günde 7 milyar dolar satmış olabilir

HSBC Portföy de Merkez Bankası'nın pazartesi ve salı günü toplamda 7 milyar dolarlık rezerv satışı yapmış olabileceğini açıkladı. 2020 yazındaki TCBM müdahaleleri hatırlatılan bültende, bu durumun sürdürülebilir olmadığı uyarısı yapıldı.

Sozcu.com.tr

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Dolar/TL’de 20 Aralık Pazartesi gecesi yaşanan sert düşüşte Merkez Bankası’nın rezerv satışının etkisi tartışılmaya devam ediyor.

Sozcu.com.tr dün akşam yayımladığı ‘Dolardaki tarihi düşüş Merkez'in örtülü rezerv satışıyla mı oldu?’ başlıklı haberde, Merkez Bankası’nın 20-21 Aralık tarihlerinde rezervlerinde toplamda 7 milyar dolarlık düşüş olduğu bilgisi yer almış ve dolar/TL’nin 18’lerden 11’lere düşüşünde bu satışın da etkili olmuş olabileceğine işaret edilmişti.

HSBC Portföy Yönetim de bugün yayımladığı bültende aynı konuya dikkat çekti.

PAZARTESİ 3,6, SALI 3,4 MİLYAR DOLAR

Bültende “Merkez Bankası günlük bilanço verileri ve swap verilerini kullanarak swaplardan arındırılmış net rezerv seviyesinin pazartesi günü 3.6 ve salı günü 3.4 milyar dolar olmak üzere toplamda 7 milyar dolar düştüğünü hesaplıyoruz” ifadeleri yer aldı.

Bültende kamu bankalarının örtülü satışta yer almış olabileceğine dikkat çekilerek “Açıklanan herhangi bir doğrudan döviz müdahalesi olmazken veriler Merkez Bankası'nın Hazine ile olduğu daha önce açıklanan protokol kapsamında piyasaya açıklamadan döviz satmış olabileceğine işaret ediyor” denildi.

2020 HATIRLATMASI: SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL

“Merkez Bankası'nın TL'ye döviz satışı yönünde olası desteği TL'nin bir süre istikrarlı bir seyir izlemesine neden olabilir” diyen HSBC Portföy, bu durumun sürdürülebilir olmadığını vurgulayarak “Fakat 2020 yazında olduğu gibi bu desteğin sürdürülebilir olmadığı ve düşük net rezerv seviyeleri nedeniyle uzun süre devam edemeyeceği unutulmamalı” uyarısında bulundu.

Bültende ayrıca “Bunun dışında, dövize endeksli TL mevduat uygulamasıyla bütçe açığı ve para tabanında görülebilecek olası yükselişler TL için çok kısa vadenin ötesinde potansiyel risk unsurları olarak önümüzde duruyor” uyarısı da yer aldı.

RİSK PRİMİNDE DÜŞÜŞ SINIRLI KALDI

TL değer kazanmaya devam ederken Türkiye'nin 5-yıllık CDS'inde düşüşün sınırlı kaldığına da dikkat çekilen bültende, “Dolar/TL'nin yükselmesi halinde yeni TL mevduat ürününün maliyeti nedeniyle bütçe açığının ve para tabanının artabileceğine dair kaygılar etkili oluyor. Türkiye'nin 5-yıllık CDS'i dün günü 9 baz puan düşerek 595 baz puanda tamamlarken 2047 vadeli dolar cinsi Eurobond faizi 7 baz puan düşerek yüzde 7.68'e geriledi” bilgileri aktarıldı.

Diğer yandan, TL'de değer kazancıyla 10-yıllık TL cinsi devlet tahvilinde düşüşlerin devam ettiği ve faizin yüzde yüzde 23.58’den yüzde 23.39’a gerilediği belirtildi.

BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

Bültende, Borsa İstanbul’da son 4 işlem gününde yaşanan sert düşüşlere de değinilerek “Endekste döviz geliri ve döviz pozisyonu yüksek şirketlerin ağırlığı ve kredili alınan pozisyonların kapatılması nedeniyle Borsa İstanbul'da düşüş devam ediyor” denildi.

BİST 100 endeksi dün günü yüzde 4.6 düşerek 1804 puanda tamamlamıştı. Sanayi endeksi yüzde 6.1 düşerken TL'deki değer kaybından olumlu etkileneceği düşünülen bankacılık endeksi günü yüzde 3.5 yükselerek bitirdi.

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