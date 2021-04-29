İçki yasağının vergi kaybı faturası 800 milyon TL

Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, 17 günlük kapanmada alkollü içki satışının yasak olması nedeniyle geçmiş projeksiyonlara göre 800 milyon liralık vergi kaybı olabileceğini söyledi. Vergilemenin ciddi bir iş olduğuna dikkat çeken Bingöl, “800 milyon liranın toplanıp ihtiyaç sahiplerine verilme imkanı varken bundan vazgeçmenin alternatif bir getirisinin, sosyal, ekonomik politika amacının olması gerekir. Maalesef ben burada nasıl bir amaç olduğunu anlayamadım” dedi.

BÜTÇENİN GÖZDESİ

Yılın ilk 3 ayında alkollü içkilerden 3.8 milyar TL Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tahsilatı yapıldığını belirten Bingöl, “Alkollü içkilerden aylık 1.3 milyar TL civarında ÖTV geliri elde ediliyor. Buna KDV'yi de eklediğinizde aylık 1.5 milyar TL'lik bir gelirden bahsetmek mümkün. Tabii bu satışlardan elde edilen kâr nedeniyle ödenecek kurumlar ve/veya gelir vergisini hesaba katmıyoruz” diye konuştu.

Dr. Bingöl, bu yıl 83.4 milyar lira ile toplam ÖTV'nin yüzde 39'unun, toplam vergi gelirlerinin ise yüzde 9'unun alkol ve tütün ürünlerinden elde edilmesinin hedeflendiğini vurgulayarak, “Bu yıl KDV'den 265.5, ÖTV'den ise 213.2 milyar lira gelir hedefleniyor. Tütün mamullerinden 65.5, alkollü içeceklerden 17.9 milyar lira ÖTV bekleniyor. Tiryakiler yine bütçenin gözdesi olacak” dedi.

YÜZDE 52'Sİ ÖTV VE KDV

1 trilyon 101 milyar lira olarak hedeflenen bütçe gelirlerinde ret ve iadeler hariç 922 milyar 744 milyon lira olması beklenen vergi gelirlerinde en büyük payı yine ürün ve hizmetlerden toplanan dolaylı vergiler alacak. Yeni yılda KDV ve ÖTV'den tahsil edilmesi hedeflenen gelir 479.2 milyara ulaşıyor. Yani toplanacak her 100 liralık verginin 52 lirası KDV ve ÖTV'den tahsil edilecek.

ALKOL VERGİLEMESİ HAYAT TARZINA MÜDAHALE ARACI OLDU

Alkollü içkilerdeki yüksek vergilemenin toplum sağlığını korumakla ilgisinin kalmadığını vurgulayan Bingöl, “Temelde sadece ‘gelir odaklı' bir vergileme yaklaşımı oluşmuş ve hatta alkolden alınan ÖTV doğrudan yaşam tarzına müdahale aracına dönüşmüştür. Yasaklar da aynı sonuca hizmet ediyor” dedi. 2006'da alkollü içeceklerin toplam ÖTV gelirleri içindeki payı yüzde 5'ken 2019'da yüzde 10'a yükseldiğini vurgulayan Bingöl, “Bu yükseliş satış fiyatında %70'lerin üzerindeki vergi yükünün yansıması” diye konuştu.