İlaç fiyatlarına yüzde 22 zam geliyor

İlaç ödemelerinde yeni dönem bir dönem başlıyor. Bu ay ilaç fiyatlarının yüzde 15 ile 22 arasında zamlanması bekleniyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ise bu farkı vatandaşa ödetmek istiyor. Ödemelerde kısıntıya gidilmesi beklenirken, ilk adım da göz tansiyonu ilacında atıldı. İktidarla muhalefet arasında “Kim batırdı” tartışması sürerken, bütçede kara deliğe dönüşen SGK'nın da bu yıl 82 milyar lira açık vermesi bekleniyor. Gayrimenkullerini satışa çıkaran SGK şimdi de düzenli olarak ödediği ilaçlarda kısıntıya gitmeye başladı.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, “SGK açığı vatandaşa ödetmek istiyor. Vatandaş zaten hastanenin kapısından içeri girdiğinde 14 kalem ücret ödüyor. Şimdi de kullanımı yaygın olan ve göz tansiyonu için kullanılan ilaç için yapılacak ödemelere sınırlama getirildi. Bu uygulamanın başka ilaçlara da getirilmesi bekleniyor” dedi.

ZAM BEKLENİYOR

CHP'li Gamze Taşcıer, “Bu ay ortasında İlaç Fiyat Kararnamesi yenilenecek ve ilaçlara büyük zamlar gelecek. Euro kurunun yükselmesiyle ilaçta en az yüzde 15 ile 22 zam bekleniyor. Son tebliğ ile yaygın olarak göz tansiyonu için kullanılan ilaç ödemelerinde de sınırlamaya gidiliyor. Devlet bir kısmını karşılayacak ve vatandaş 120 lira daha kendi cebinden ödemek zorunda kalacak. Yani SGK yoksul vatandaşı kör edecek. SGK'nın açığı vatandaşa ödetilmek isteniyor'' dedi.

VATANDAŞIN CEBİNDEN ÇIKIYOR

Geçen yılın ilk yedi ayında 50 milyar liranın üzerinde açık veren SGK'nın bütçede giderek büyüyen bir kara delik haline geldiğini vurgulayan CHP'li Gamze Taşcıer, “Bu yıl da 82 milyar lira açık vermesi bekleniyor. Kurum gayrimenkullerini bile satışa çıkarmış durumda. 19 yıldır yönettikleri kurum ne hale geldi. Çözümü vatandaşın cebine el atmakta buldular” dedi.