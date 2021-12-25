Iş dünyasında hesaplar şaştı

Kur rekorları nedeniyle fiyatlama ve hesap yapmakta zorlanan iş dünyası, ani düşüşlerin de işi zorlaştırdığını, rekabetçiliğin istikrardan geçtiğini vurguladı.

Sayime BAŞÇI

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Yüksek kur ile maliyet ve fiyatlama hesabı şaşan iş dünyası şimdi de ani düşen kurlar nedeni ile zarar ediyor ve fiyat hesabının içinden çıkamıyor. Ekim ayından bu yana sürekli tırmanışa geçen kur nedeni ile özellikle hazır giyim sektöründe vadeli satışlar durdu, hammadde alımları ön ödemeye döndü. Bu ortamda maliyetleri öngöremeyen ve fiyatlama yapmakta zorlanan iş insanları, şimdi de ani kur düşüşü ile benzer durumun sürdüğünü ve zararların arttığını aktardı. Sektör temsilcileri bazı analizlerde dile getirilen 9 TL'lik kur seviyesinin yüksek maliyet fiyatlamaları nedeni ile telaffuz bile edilmemesi gerektiğini ifade etti.

15 TL'DEN MALİYET

Sektörde bazı hammadde alımlarının ve maliyetlerin yüksek kur düzeyinden yapıldığını ve 15 TL'lik dolar kuru seviyesine göre bile fiyatlandırma yapan kesimler olduğunu aktaran İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe, “Bir günde kurun yüzde 8-10 yukarı çıkması kötü olduğu kadar bir günde yüzde 8-10 aşağı inmesi de kötü. Bu durumun 1 hafta 10 gün içinde oturması lazım. Biz hazır giyim sektörü her gün fiyat yapılan sektörlerin başında geliyoruz. Kurların taban seviyesi bizim için önemli. Rekabetçi ve ihracata dayalı bir ekonomik model seçiliyorsa kurların da bu modele uygun bir seviyede olması gerekiyor. Minimum 11-12 bantlarının konuşuluyor olması lazım” diye konuştu. Gültepe, ani düşüş nedeniyle yine hesap yapma açısından öngörülebilirliğin düşük olduğu bir ortamın oluştuğuna dikkat çekti.

“Asıl rekabetçilik istikrardır”

Geçen haftalarda yüzde 5-10 aralığındaki yükselişlerin yerini aynı orandaki düşüşlere bıraktığını anlatan TOBB Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Meclis Başkanı Şeref Fayat, işlerin yürümesi için artık belli bir banda gelinmesi gerektiğini aktardı. “Volatiliteyi sadece yukarı doğru gidiş olarak düşünmemek gerekiyor. Bizim için asıl rekabetçilik istikrardır. Oynaklığın olamamasıdır. Gerçek enflasyon değeri ile eşdeğer bir kur ve oynak olmayan bir kur bizim için rekabetçi bir kurdur” ifadelerini kullanan Fayat, şu anki durumda rekabetçiliğin de kaybedildiğini vurguladı.