İsrail Türkiye’nin ihracatında 8.’liğe yükseldi

İsrail'in Gazze'ye dönük saldırıları ve Filistinlilerin direnişi devam ederken, Ankara'dan da Tel Aviv yönetimine dönük tepkiler yükseliyor.

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam yaptığı açıklamada İsrail için “haydut devlet”, “terörist devlet” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İsrail ile Türkiye arasındaki siyasetçiler arası sözlü gerilim yaşansa da ekonomik ilişkiler artarak devam ediyor. İki ülke arasında bir yandan ticaret hacmi bir yandan da karşılıklı doğrudan yatırımlar artıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye İhracatçılar Meclisi, Merkez Bankası (TCMB) ve İsrail’in resmi verileri, bu durumu teyit ediyor.

İSRAİL TÜRKİYE’NİN İHRACATINDA 8.’LİĞE YÜKSELDİ

2020 yılında Türkiye, İsrail'e 4,7 milyar dolarlık ihracat yaptı. Bu rakamla İsrail, Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında 9. sırada yer aldı.

2021'in ilk dört ayında ise Türkiye'nin İsrail'e ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artışla 1 milyar 851 milyona dolara yükseldi ve İsrail bu dönemde Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı 8. ülke oldu.

10 yıl önce, 2011 yılında, Türkiye'nin İsrail'e ihracatı 2,4 milyar dolar olmuş ve Türkiye'nin ihracatında İsrail 17. sırada yer almıştı.

AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılında ise Türkiye'nin İsrail'e ihracatı yıllık 850 milyon dolar seviyesindeydi. 18 yılda rakam, 4,5 kat arttı.

İSRAİL'İN EN ÇOK İTHALAT YAPTIĞI 4. ÜLKE TÜRKİYE

Türkiye'nin İsrail'den ithalatı ise 2020 yılında 1,5 milyar dolar oldu. 2020 yılında Türkiye ile İsrail arasındaki dış ticaret hacmi 6,2 milyar dolar oldu. Söz konusu hacim, 18 yılda 3,4 kat arttı.

2020 yılında İsrail'in toplam ithalatında Türkiye, yüzde 6,2'lik payla Çin, ABD ve Almanya'nın ardından dördüncü sırada yer aldı.

İsrail'in ithalatında 2020 yılında ilk sırada 11,6 milyar dolarla Çin ilk sırada yer aldı.

İsrail'in ihracatında ise Türkiye 2020'de 8. sırada yer aldı.

ÇELİK, OTOMOTİV, KİMYEVİ MADDE VE TEKSTİL İHRACATI

Türkiye'nin İsrail'e ihracatında 2020 yılında ilk sıradaki sektör, 919 milyon dolarlık rakamla çelik. Onu, 704 milyon dolarla otomotiv sektörü takip ediyor.

İsrail'e 505 milyon dolarlık kimyevi madde ihraç edilirken, 359 milyon dolarla hazır giyim, 310 milyon dolarla mobilya, 273 milyon dolarla da çimento da önde gelen ihraç ürünleri olarak sıralanıyor.

İsrail, çimento ithalatının önemli bölümünü Türkiye'den yapıyor.

DOĞRUDAN YATIRIMLAR YÜKSELİŞTE

Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, İsrail'de yerleşik kişilerin Türkiye'deki doğrudan yatırımları 2019 sonu itibarıyla 770 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılında 49 milyon dolar olan, 2005'te 11 milyon dolara kadar gerileyen bu rakam, 2017'de 1 milyar doları aşmıştı.

İsrailli firmaların, başka ülkeler üzerinde kurdukları şirketler üzerinden de Türkiye'de yatırım yapmış olması, dolayısıyla da, gerçek rakamın da 770 milyon doların üzerinde olması muhtemel.

Türkiye'de yerleşik kişilerin İsrail'de yaptığı doğrudan yatırımların stok değeri de 2019 yılında 105 milyon dolar oldu. Bu rakam 2002'de 0, 2010'da sadece 3 milyon dolar seviyesindeydi.

Özellikle, İsrail'de özel sektörün enerji yatırımları içinde Türk şirketlerin önemli bir ağırlığı bulunuyor.

Öte yandan, İsrail'den Türkiye'ye gelen turist sayısı da 2019 yılında 568 binle ülke rekorunu kırmıştı.

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