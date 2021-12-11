İBB’nin taksi projesine karşı açılan davada ara karar: Yürütme durduruldu

İBB’nin İstanbul’a yeni 5 bin taksi teklifine karşı çıkan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın 750 minibüsün taksiye dönüşümüne de karşı çıkıp açtığı davada ara karar çıktı. Mahkeme, İBB’den bazı bilgi ve belgeler istemek üzere yürütmeyi durdurma kararı verdi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, bu karanın esas karar olmadığını 15 gün içinde istenen belgelerin mahkemeye iletileceğini söyledi.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul'a yeni 5 bin taksi teklifini 11 kez reddeden, hükümet temsilcilerinin çoğunlukta olduğu İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 29 Temmuz 2021 tarihli toplantısında, açılan metrolar nedeniyle atıl kalan ve yıllardır mağdur olan 250'si dolmuş ve 750'si minibüs olmak üzere 1000 aracın plakasının taksiye dönüştürülmesine sonunda onay verildi.

Ancak İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, 1000 araç içinden 750 minibüsün taksiye dönüştürülmesine karşı çıktı ve kararının iptali için 3 ayrı mahkemede 44 dava açtı.

İstanbul 10.İdare Mahkemesi'nde görülen davada ara karar çıktı. Mahkeme İBB'den bazı belgeler ve bilgiler istemek üzere yürütmeyi durdurma kararı verdi.

KESİN KARAR HENÜZ ÇIKMADI

Karar ile ilgili SÖZCÜ'ye konuşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, birkaç gün önce çıkan bu kararın esasa ilişkin kesin karar olmadığını belirterek sadece bazı bilgiler ve belgeler gelinceye kadar alınmış bir ara karar olduğunu söyledi.

Karar ile İBB'den minibüs dönüşümünün nasıl yapılacağı, dolmuşlar ile minibüsler arasında fiyat ayrımı olup olmayacağına ilişkin bilgi istendiğini aktaran Demir, 15 gün içinde bilgi ve belgelerin mahkemeye iletileceğini söyledi.

Demir yeniden bir karar verilinceye kadar minibüslerin taksiye dönüşümü için başlayan işlemleri de durdurduklarını belirtti.

ODA ÜYELERİNE MESAJ GÖNDERİLDİ

Bu ara kararın Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu imzası ile üyelere mesaj gönderilerek kesin karar gibi duyurulduğunu anlatan Demir, “Başkan 16 Ocak 2022'de yapılacak oda seçimine hazırlanıyor. Seçimden önce ‘sizin hakkınızı korudum, yürütmeyi durdurma kararı aldırdım' mesajı vermek istediği için ara kararı, kesin bir kararmış gibi üyelerine mesajla iletiyor” diye konuştu.

‘TAKSİ İHTİYACI AZALMIŞ’

Demir, esnaf odasının açtığı davanın tepki çeken gerekçelerini de açıklayarak “Oda açtığı davada, 2021 yılında taksiye duyulan ihtiyacın azaldığını, önümüzdeki 5 yıllık perspektifte de taksi yolcu sayısının artmayacağını, buna karşı minibüs yolcu sayısının 1 milyon artacağının öngörüldüğü savunuyor” dedi.

KURA ÇEKİMİ YAPILMIŞTI

250 dolmuş, 750 minibüs olmak üzere toplam 1000 aracın plakasının taksiye dönüşümü için eylül ayında İBB tarafından başvurular toplanmaya başlanmıştı. Yaklaşık 4 bin başvuru alınmış ve 1000 hak sahibini belirlemek üzere de kasım ayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılmıyla noter huzurunda kura çekimi yapılmıştı.

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