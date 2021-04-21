İşte dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum

Dolar/TL, Merkez Bankası’nın (TCMB) yüzde 19 seviyesindeki politika faizini sabit tutan ancak önümüzdeki dönemde faiz indirimlerine kapı aralayan geçen haftaki faiz kararı sonrası 8.1 civarında seyrini sürdürdü.

Türkiye saatiyle 09.00 itibarıyla dolar/TL 8,12, euro/TL 9,79, gram altın 466 TL seviyesinde bulunuyor.

466 TL’lik seviye, gram altında 2021 yılının en yüksek seviyesine işaret ediyor.

Küresel altın fiyatları, ABD Hazine tahvil faizlerindeki gerileme ve corona virüsü vaka sayılarındaki artışın ekonomik toparlanmaya dair yarattığı endişelerle şubat ayı sonrasındaki en yüksek seviyelerde bulunuyor.

Ons altının spot fiyatı bugün 1786 doları gördü.

KÜRESEL EKONOMİDE ARTAN VAKA ENDİŞELERİ

Küresel piyasalar ise salgın endişeleriyle son günlerdeki iyimser seyrini bugün kaybetmiş görünüyor. TL’deki riskleri sınırlayan dolardaki küresel değer kaybı ise sürüyor.

Asya borsaları ve ABD borsaları vadeli işlemleri bazı ülkelerdeki corona virüsü vaka sayılarındaki artışın küresel ekonomik büyüme ve petrol talebine ilişkin endişelere yol açmasıyla geriledi.

DOLAR ENDEKSİ NİSANDA YÜZDE 2,2 GERİLEDİ

Dolar endeksi, ABD Hazine tahvil getirilerinin baskılanmasıyla gerileyerek yedi haftanın en düşük seviyesine yakın seyretti.

Dolar endeksi 3 Mart’tan bu yana gördüğü en düşük seviye olan 90.856’ya kadar geriledikten sonra Asya piyasalarında 91.196 seviyesinden işlem gördü. Endeks bu ay yüzde 2.2 düşüş kaydetti.

YABANCI BANKALARDAN KURDA ARTIŞ BEKLENTİSİ

Küresel piyasalarda doların zayıf seyrine devam etmesi, önümüzdeki dönemde indirim beklentilerinin sürmesine rağmen yüzde 19 seviyesindeki politika faizi TL’yi destekleyen ana unsurlar olarak öne çıkıyor.

Birçok yabancı bankanın dolar/TL beklentisi yıl sonuna doğru değer kayıplarının belirginleşeceği senaryo içeriyor. Beklentiler arasında dolar/TL için 9 hatta 10 seviyesine değer kaybı bulunuyor.

Ancak lokal bankacılar son dönemde dolardaki zayıf seyrin TL’ye ilişkin değer kaybı risklerini sınırlayan en önemli etken olduğunu konusunda hemfikirler.

HAZİNE’DEN NİSANDA 34 MİLYAR TL’LİK BORÇLANMA

Hazine dün gerçekleştirdiği iki ihale ve bir kira sertifikası ihracı ile Nisan ayı borçlanma programını tamamladı. Hazine 33 milyar TL borçlanma öngördüğü aylık takvimini yaklaşık 34 milyar TL ile hedeflere yakın tamamladı.

Piyasalarda veri gündemi zayıf seyrini sürdürürken geçen hafta gerçekleşen PPK kararı ardından bankanın enflasyon söylemleri açısından ay sonundaki enflasyon raporunun önemi arttı.

ENFLASYON TAHMİNİ DEĞİŞECEK

TCMB’nin yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 9.4 seviyesinde, ancak ay sonunda enflasyon tahminini belirgin düzeyde artıracağı tahmin ediliyor. Ağbal döneminden daha erken faiz indirimi gerçekleştirileceğini öngören piyasanın beklentileri Reuters anketinde yüzde 11.6’dan yüzde 14.1’e çıktı. Enflasyon raporu 29 Nisan’da açıklanacak.

Faizin en az bir ay daha yüzde 19 ile dünyadaki en yüksek oranlardan biri olacağı bilgisi ile Hazine tahvil getirileri sınırlı gerilerken CDS’lerde geçen haftadan bugüne yaklaşık 60 baz puan düştükten sonra küresel piyasalardaki satış baskısıyla düne göre 10 baz puan yükseliş yaşandı.

Şubat ayında 300’ün altına kadar geriledikten sonra TCMB başkanının görevden alınmasıyla Mart sonunda 500 baz puana yaklaşan Türkiye’nin 5 yıllık CDS’i dün 400 baz puanın altında iken bu saat 08.48’de 406/412 seviyesinde.

Piyasalarda salgının Türkiye ve dünya ekonomilerine etkisi de takip edilmeye devam ediliyor.

Türkiye’de vaka sayısı iki gün düşüş kaydettikten sonra tekrar 60 binin üzerine çıkarken hayatını kaybedenlerin sayısı dün 346’ya yükselerek salgının yeni zirvesine çıktı. Salgında üç gündür ölümler 300 eşiğinin üzerinde gerçekleşiyor.

Aşılama çalışmalarına bakıldığında, ilk doz aşısını olanların sayısı bu sabah itibarıyla düne göre yaklaşık 187 bin artışla 12.5 milyona çıkarak nüfusun yüzde 15’ine ulaştı. İkinci doz aşısını olanların sayısı yaklaşık 36 bin artışla 7.9 milyon oldu.

128 MİLYAR DOLAR GÜNDEMDE

Piyasalarda, ABD, AB Rusya ile ilişkiler ve 128 milyar dolarlık rezerv kaybı tartışmaları takip edilmeye devam ediliyor. Bugün ayrıca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın TBMM grup toplantısındaki konuşma da takip edilecek.

Kabine’de bugün itibarıyla gerçekleşen revizyonlar da piyasada takip ediliyor. Piyasalar bugünkü değişimle kabinede bir süredir beklenen revizyonların tamamlanıp tamamlanmadığı sorusuna yanıt arıyor.

Ticaret Bakanlığı’nda dezenfektan alımı açıklamalarından bir gün sonra Ruhsar Pekcan’ın görevine son verilerken, bu göreve İstanbul milletvekilli Mehmet Muş atandı. Bakanlığın ikiye bölünmesi ile yeni kurulan Çalışma Bakanlığı’na Vedat Bilgin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na Derya Yanık getirildi. (REUTERS)

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