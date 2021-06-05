JES’lerin yüzde 61’i tarım arazilerine kurulu

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'un başkanlığında kurulan ve Aydın Milletvekilleri Süleyman Bülbül, Hüseyin Yıldız, Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, Muğla Milletvekili Mürsel Alban, İzmir Milletvekili Mahir Polat ve Parti Meclisi üyesi Gizem Özcan'dan oluşan komisyonun yaklaşık üç ay çalışması sonucu ortay çıkan rapor kamuoyuyla paylaşıldı.

Aydın, Manisa, Muğla, Denizli ve İzmir illerinde yapılan saha incelemelerine, doğa hakları mücadelesi veren STK'lar ve JES şirketleriyle yapılan görüşmelere ve bilimsel raporlara yer verilen araştırmada, JES'lerin yarattığı tahribata dikkat çekildi. 88 sayfalık raporda, temiz enerji olarak adlandırılan JES'lerin, Türkiye'de usulsüz ve denetimsiz çalıştırıldığı tespiti yer aldı.

200 KİLO ZEYTİN 20 KİLOYA DÜŞTÜ

Raporda, JES'lerin işletildiği bölgelerde yaşayan vatandaşların tarım ürünlerinin kalitesinin düştüğü, atıkların derelere bırakıldığı, çevrede pis kokuların oluştuğu yönündeki beyanları şöyle yer aldı:

– Önceki yıllarda 200 kg zeytin veren ağaçtan artık 20 kg zeytin alabiliyoruz. Zeytin, incir, üzüm gibi tarımsal ürünlerinin kalitesi düştü.

– Su kaynaklarında kirlenme ve azalma yaşanıyor. Dere yataklarına bırakılan atıklar nedeniyle tarımsal sulama yoluyla ürünler zarar görüyor. JES'lerden kaynaklı hava kirliliği nedeniyle özellikle solunum yollarıyla ilgili sağlık sorunları yaşanıyor. Kimyasalların sebep olduğu hastalıkların, kanser vakaları arttı. Sondaj kuyuları ev, okul gibi kamusal binaların çok yakınında bulunması nedeniyle risk taşıyor.

JANDARMA TUTANAKLARI RAPORDA

Raporda, JES'lerden çıkan atık suların dere yataklarına döküldüğü iddialarına da değinildi. Firma yetkililerinin iddiaları kabul etmedikleri belirtilen raporda, fotoğraf ve video kayıtlarının mevcut olduğu belirtilerek, Manisa Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığının bir JES firmasının atık sularını Alhan Çayına bıraktığına dair olay yeri tutanağına yer verildi.

JES'LER TARIM ARAZİLERİNE KURULUYOR

Raporda, JES'lerin kurulu bulunduğu alanların yüzde 61.65'i tarım arazisi olduğu belirtilirken, tarımsal üretimin olumsuz etkilendiği vurgulandı. Bununla birlikte, tarımsal üretim ile hayvancılığın geliştirilmesi ve desteklenmesi yerine jeotermal kaynakların kullanımının teşvik edildiği kaydedildi.

DEPREM ANINDA PATLAMA RİSKİ VAR

Özellikle deprem bölgelerinde kurulu olan JES'lerin, deprem anında patlama riskinin olduğu belirtilen raporda, “JES borularının yerleşim alanlarına, okul gibi kamusal binalara yakın mesafede olması, hatta bazı yerlerde yerleşim alanlarının direk içinde bulunması nedeniyle, bu borularda deprem anında meydana gelecek herhangi bir patlama sonrasında sıcak suyun ayrı bir tehlike yaratabileceği düşünülmektedir” denildi.

CHP'DEN 7 ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Raporun sonunda, “Yürütülen izleme ve raporlandırma faaliyetleri kapsamında, bir JES işletilirken kaçınılması gereken kusurlu hareketlerin neredeyse hiçbirinden kaçınılmadığı ve uyulması gereken usul ve esasların ise dikkate alınmadığı tespit edilmiştir. Bölgede herhangi bir plan dahilinde hareket edilmediğinden kirlilik yükü oldukça artmıştır. Tarım alanları başta olmak üzere hassas alanlar, halk sağlığı ve gıda güvenliği yaşanan kirlilikten olumsuz yönde etkilenmiştir. Ancak, gelinen noktada sadece projeden etkilenen kişiler değil yatırımcılar da farklı nedenlerle de olsa süreçten şikayetçi hale gelmiştir. Netice olarak, bir süreç ne kadar kötü yönetilebilirse o kadar kötü yönetilmiş durumdadır” denildi.

CHP'nin çözüm önerileri ise şöyle sıralandı:

– Enerji politikaları değiştirilmelidir.

– Bütüncül havza planları oluşturulmalıdır

– Hassas alanlarda jeotermal enerji tesisleri kurulmamalıdır

– İzin, inşaat ve işletme aşamalarında çevre mevzuatı daha etkili uygulanmalıdır

– Denetimler artırılmalıdır

– Jeotermal kaynakların kullanımında kısıtlamalar getirilmelidir

– İzleme ve raporlandırma faaliyetleri yürütülmelidir