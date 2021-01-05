Kara delik Hazine’den 391 milyon daha yuttu

Yap-işlet devret modeli ile yapılan geçiş garantili Avrasya Tüneli için Hazine'den 391 milyon lira daha çıktı. 2020 için 10 Aralık tarihine kadar tünelden 23 milyon 932 bin 650 araç geçiş garantisi verilmişti. Geçen araç 11 milyon 740 bin 343, geçmeyen araç ise 12 milyon 192 bin 307 oldu. Geçmeyen araçlar için Hazine'den KDV dahil 48 milyon 769 bin 228 dolar karşılığı, 391 milyon 870 bin 500 lira ödenecek. Avrasya Tüneli'nde, 2017-2019 yıllarında da geçmeyen araçlar için Hazine'den 100 milyon doları aşkın ödeme yapıldı.

CHP Zonguldak Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu üyesi Deniz Yavuzyılmaz CİMER'e, tünelden 2020 yılında kaç araç geçtiğini sordu. CİMER'den verilen yanıtta, 10 Aralık tarihine kadar 11 milyon 740 bin 343 adet araç geçtiği belirtildi. Sözleşme gereği tünelden 2020 yılında 10 Aralık tarihine kadar 23 milyon 932 bin 650 araç geçiş garantisi verilmişti. Yavuzyılmaz, “2016'da açılan tünel için hedef hiçbir zaman tutturulamadı. Hazine'den her yıl milyonlar akıtılıyor. Geçiş garantili köprü, tünel, otoyollar kara delik oldu” dedi.

GARANTİ ARTIRILIYOR

Avrasya Tüneli'ni yüzde 50 ortaklık ile Yapı Merkezi adlı Türk firması ile SKEC adlı Güney Kore firması yaptı ve 24 yıl 5 ay süreyle işletmesi öngörüldü. Tünelden bir araç için 4 dolar artı KDV geçiş ücreti alınıyor. 26 Aralık 2016'da hizmete açılan tünel için, 2017'de günlük 68 bin araç geçiş garantisi verilmişti. Araç geçiş sayısı her yıl yüzde 0.05 oranında artırılıyor. 2020'de garanti edilen günlük araç sayısı 69 bin 370, yıllık araç sayısı 25 milyon 320 bin 050, 10 Aralık tarihine kadar ise 23 milyon 932 bin 650 oldu.

20 YIL DAHA…

Toplam 1.2 milyar dolara mal olan Avrasya Tüneli, 20 yıl süreyle daha Türk-Güney Kore ortaklı ATAŞ şirketince işletilecek. Toplam 14.6 kilometre olan tünelin 5.4 kilometrelik bölümü deniz tabanına yapıldı. Tünelin en derin bölümü deniz seviyesinden 106 metre aşağıda bulunuyor.