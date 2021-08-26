Kira fiyatları neden artıyor? Ev kiraları düşecek mi?

Bugünlerde ev sahibi olmayan insanların aklında ortak bir soru var: Kira fiyatları neden artıyor?

Yaşar ÖZER

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Bir zamanlar bin 500, 2 bin lira civarında kiralanan daireler, şimdilerde 5-6 bin lirayı bulabiliyor. Üstelik kiralık ev bulmak da büyük mesele. Kira fiyatlarındaki artışın nedenlerini İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa ve Emlak Danışmanı Uğur Ayhan ile konuştuk.

Editör: Yaşar Özer

Muhabir: Fatma Vurgun

Kurgu: Eren Taşyürek

Kamera: Sinan Tunç