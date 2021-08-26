Kira fiyatları neden artıyor? Ev kiraları düşecek mi?
Bugünlerde ev sahibi olmayan insanların aklında ortak bir soru var: Kira fiyatları neden artıyor?
Bir zamanlar bin 500, 2 bin lira civarında kiralanan daireler, şimdilerde 5-6 bin lirayı bulabiliyor. Üstelik kiralık ev bulmak da büyük mesele. Kira fiyatlarındaki artışın nedenlerini İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa ve Emlak Danışmanı Uğur Ayhan ile konuştuk.
Editör: Yaşar Özer
Muhabir: Fatma Vurgun
Kurgu: Eren Taşyürek
Kamera: Sinan Tunç