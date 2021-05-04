KOSGEB kredi başvurusu e Devlet’te nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge gibi sektörlerde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmeler için KOSGEB tarafından faizsiz kredi imkaı sunuluyor. Başvurularda 2020'de 2019'a kıyasla belirli bir gelir kaybına uğrama veya nakit akışı bozulma durumuna bakılacak. Peki, KOSGEB faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır?

KOSGEB FAİZSİZ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler www.kosgeb.gov.tr adresindeki “E-Hizmetler” menüsünden “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Başvurusu” alt menüsünü seçerek online başvuru yapabilecektir. KOSGEB Veritabanına kayıtlı olmayan veya KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel olmayan işletmeler, önce kayıt ve güncelleme işlemini yapmalıdır.

Online başvuru dışında KOSGEB'e belge teslim edilmeyecektir. Başvuru sistemine aşağıdaki belgelerin taranarak yüklenmesi gerekmektedir:

– Varsa; yasal sınırların üzerindeki vergi – SGK borcunun tecil ya da taksitlendirildiğini gösteren belge

– SGK'ya tescili olmayan şahıs işletmeleri için; işyerinin SGK'ya tescilli olmadığına ve şahıs olarak SGK'ya borcun bulunmadığına dair belge

– Sadece ikinci bileşene yapılan başvurularda; işletmenin yenilikçi genç işletme kriterlerinden en az birini sağladığını gösteren belge (KBS'de kayıtlı projelere ilişkin alan otomatik doldurulmuşsa, belge eklenmesi zorunlu değildir)

Başvurular 3 – 21 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

KOSGEB KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

* Program aşağıdaki iki destek bileşeninden oluşmaktadır. İki bileşenden yalnızca birine başvuru yapılabilir.

Birinci Bileşen: “İmalat sektörü”nde faaliyet gösteren MKİ'ler için işletme sermayesi desteği

İkinci Bileşen: “İmalat sektörü”nde veya “Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler sektörü”nde ya da “Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörü”nde faaliyet gösteren yenilikçi genç MKİ'ler için işletme sermayesi desteği

* Mikro ve küçük işletmeler, KOSGEB Veritabanında kayıtlı olmaları ve KOBİ Beyannamelerinin güncel ve onaylı olması şartıyla başvuru yapabilecektir.

* Aşağıdaki belirtilen işletmeler başvuruda bulunamayacaktır:

– Yasal limitlerin üzerinde vadesi geçmiş ve tecil / taksitlendirilmemiş vergi ya da sosyal güvenlik borcu olanlar bu desteğe başvuramayacaktır.

– Dünya Bankası tarafından kısıtlanan sektörlerdeki işletmeler bu desteğe başvuramayacaktır.

– Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankasının Covid-19 salgını kapsamında 2020'de ilan ettikleri “İşe Devam Kredisi”nden Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla yararlanan işletmeler bu desteğe başvuramayacaktır.

– KOSGEB Girişimci Kredi Faiz Desteğinden yararlanan işletmeler bu desteğe başvuramayacaktır.

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