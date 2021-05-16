Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kripto varlıkları yasaklayan değil yaşatan düzenleme şart

Thodex’in ardından daha fazla mağduriyet yaşanmaması için kripto varlıklara acilen düzenleme gerektiğini söyleyen Bingöl, “Yasaklamaktan ziyade yaşatıcı düzenleme ile yatırımların ülkede kalması sağlanmalı, yatırımcı ve kişisel veriler korunmalı” dedi.

Deniz AYHAN
Güncellenme: 04:45, 16/05/2021
HaberlerEkonomi
Kripto varlıkları yasaklayan değil yaşatan düzenleme şart

Thodex skandalından önce bloğunda (vergiyedair.com) düzenleme boşluğundan en çok küçük yatırımcıların mağdur olacağı uyarısında bulunan vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, acilen harekete geçilmesi gerektiğini söyledi. Düzenlemede tüm tarafların birlikte çalışması gerektiğine dikkat çeken Bingöl, “Konunun artık gecikmeye tahammülü yok, geç bile kalındı” dedi. Bingöl'le son gelişmeleri konuştuk.

Thodex'le başlayan son gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Milyarlarca liralık paranın emanet edildiği kripto varlık platformlarının “bakkal, manav, kuaför” açmaktan daha kolay şekilde denetimsiz faaliyet yürütmesi ve otoritelerin ataleti anlaşılır gibi değil.

Düzenlemede neler yer almalı?

Küçük yatırımcının korunması, kişisel verilerin korunması, kara para aklama ve terörün finansmanı açısından gerekli önlemlerin alınması, düzenlemelerin yasaklayıcı değil teknoloji dostu olması, finansal sistemin ve istikrarın korunması, yasaklamaktan ziyade yaşatıcı bir düzenleme ile yatırımların ülke içinde ve milli ekonomide tutulması öncelikli olmalı.

Dr. Ozan Bingöl

Birçok ülke kategorize ederek vergilendiriyor

Başka ülkeler konuya nasıl yaklaşıyor?

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) raporuna göre, ülkeler kripto varlıkları şöyle sınıflandırıyor:

Maddi olmayan duran varlık

Finansal enstrüman veya varlık

Emtia veya sanal emtia

 Para

 Yasal ödeme yöntemi

Bu tanımların bir kısmı sermaye piyasaları için yapılırken, bir kısmı sadece vergileme amacına yönelik.

Tanımlama yapıldıktan sonra vergilendirmek çok kolay

Kripto varlıkların vergilendirilmesi de çok konuşuluyor…

Çok mümbit bir alanın vergi idaresince neden gözardı edildiğini anlamış değilim. Yukarıdaki düzenlemeler yapıldıktan sonra vergileme alternatiflerinin oluşturulması çok kolay. “Vergi vermem” diyen yok. Mesele güven, öngörülebilirlik, yatırımcının korunması.

Vergilendirme yapılırsa nasıl olmalıdır? Geçmişe gidilebilir mi?

Kripto varlık deyince bazıları sadece Bitcoin anlıyor. Oysa kripto varlık evreni çok geniş. Vergilendirilmesi için öncelikle kripto varlığı nasıl tanımladığınız önem kazanır.

Yayınlanma Tarihi:05:30,