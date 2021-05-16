Kripto varlıkları yasaklayan değil yaşatan düzenleme şart

Thodex skandalından önce bloğunda (vergiyedair.com) düzenleme boşluğundan en çok küçük yatırımcıların mağdur olacağı uyarısında bulunan vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, acilen harekete geçilmesi gerektiğini söyledi. Düzenlemede tüm tarafların birlikte çalışması gerektiğine dikkat çeken Bingöl, “Konunun artık gecikmeye tahammülü yok, geç bile kalındı” dedi. Bingöl'le son gelişmeleri konuştuk.

■ Thodex'le başlayan son gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Milyarlarca liralık paranın emanet edildiği kripto varlık platformlarının “bakkal, manav, kuaför” açmaktan daha kolay şekilde denetimsiz faaliyet yürütmesi ve otoritelerin ataleti anlaşılır gibi değil.

■ Düzenlemede neler yer almalı?

Küçük yatırımcının korunması, kişisel verilerin korunması, kara para aklama ve terörün finansmanı açısından gerekli önlemlerin alınması, düzenlemelerin yasaklayıcı değil teknoloji dostu olması, finansal sistemin ve istikrarın korunması, yasaklamaktan ziyade yaşatıcı bir düzenleme ile yatırımların ülke içinde ve milli ekonomide tutulması öncelikli olmalı.

Birçok ülke kategorize ederek vergilendiriyor

■ Başka ülkeler konuya nasıl yaklaşıyor?

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) raporuna göre, ülkeler kripto varlıkları şöyle sınıflandırıyor:

■ Maddi olmayan duran varlık

■ Finansal enstrüman veya varlık

■ Emtia veya sanal emtia

■ Para

■ Yasal ödeme yöntemi

Bu tanımların bir kısmı sermaye piyasaları için yapılırken, bir kısmı sadece vergileme amacına yönelik.

Tanımlama yapıldıktan sonra vergilendirmek çok kolay

■ Kripto varlıkların vergilendirilmesi de çok konuşuluyor…

Çok mümbit bir alanın vergi idaresince neden gözardı edildiğini anlamış değilim. Yukarıdaki düzenlemeler yapıldıktan sonra vergileme alternatiflerinin oluşturulması çok kolay. “Vergi vermem” diyen yok. Mesele güven, öngörülebilirlik, yatırımcının korunması.

■ Vergilendirme yapılırsa nasıl olmalıdır? Geçmişe gidilebilir mi?

Kripto varlık deyince bazıları sadece Bitcoin anlıyor. Oysa kripto varlık evreni çok geniş. Vergilendirilmesi için öncelikle kripto varlığı nasıl tanımladığınız önem kazanır.