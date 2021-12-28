Kripto yasası Meclis’e geliyor!

Türkiye’deki kripto para yatırımcılarının gündemini Meclis’e gelmesi beklenen düzenleme meşgul ediyor. Piyasa yasak değil, vergi istiyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü kripto para düzenlemesinin hazır olduğunu ve kısa süre içinde Meclis'e gönderileceğini açıklamıştı. Bu açıklama sonrasında AKP'den bir adım daha geldi. Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Twitter'da kripto sektörünün önde gelen isimlerinin yer aldığı bir canlı yayına katıldı.

UZMANLARLA GÖRÜŞÜLECEK

Elitaş, sektörün görüş ve önerilerini almak için kripto para temsilcilerini Meclis'e davet ettiklerini açıkladı. Görüşmede taslak hakkında görüş ve öneriler alınacak. Yapılacak çalışmalar sonrasında düzenlemeye son şekli verilerek Meclis'e sunulacak. Kripto para yatırımcıları içerik olarak yasaklama değil vergilendirme yönünde bir düzenleme bekliyor ancak sektör temsilcilerinin edindiği bilgilere göre oldukça kısıtlayıcı sistem üzerinde duruluyor.

PARANIN ÇIKIŞINA KISITLAMA

Taslağı gören kaynakların aktardığına göre, paranın yurtdışına çıkışını kısıtlayıcı bazı düzenlemeler yer alırken, vergilendirmeye dair ise herhangi bir madde bulunmuyor. Kripto varlıkların vergilendirilmesi yatırımcıları korkutsa da; piyasa temsilcileri vergiyi, kripto yatırımların kitlelere yayılmasında ve legal bir sistem oluşmasında önemli görüyor. Çarşamba günü sektör temsilcileri ile Meclis'te yapılacak görüşme sonrası söz konusu düzenlemenin taslağı daha netleşecek.

Eşi benzeri olmayan bir yasaklama mı geliyor?

– Uzmanlar, söz konusu içerikte bir düzenlemenin dünyanın hiçbir yerinde eşi benzeri olmayan bir yasaklama modeline işaret ettiğini belirtiyor. Söz konusu taslakta kripto para yatırımlarının yurtdışına transferinin önüne bariyer çeken bir yapı planlanıyor, yatırımcı kripto parasını yurtdışı platformlara gönderemiyorlar. Uzmanlar çıkış engellenirse, girişlerin de duracağına ve Türkiye’deki inovasyonu da yok edeceğine dikkat çekiyor.