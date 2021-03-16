Kuyumculardan hükümete altın tepkisi

SÖZCÜ’nün Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve sektör görüşüne açılan “Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı’na ilişkin haberi gündeme bomba gibi düştü. Ülke genelinde faaliyet gösteren tüm kuyumculardan 500’er gram altını kamu bankalarına yatırmalarını öngören taslak sektörün tepkisin çekti.

Yönetmeliğin amacı kuyum işletmelerinin açılış ve faaliyetleri ise ilgili kuyum ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenlemek olup, Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik taslağına göre kuyumcu, teminat hesabına yatıracağı altına sektörde kaldığı süre boyunca hiç dokunamayacak, işletemeyecek, kullanamayacak.

GEREKSİZ BİR UYGULAMA

Reuters’ın taslakla ilgili sorusunu yanıtlayan İstanbul Mücevherciler, Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, yönetmelik taslağına ihtiyaç olduğunu belirterek, “Her önüne gelen kuyumcu olmamalı çünkü bu iş güvene bağlı bir sektör ve bazı kuyumcu açanlar bu ticaretin güven ile yapıldığını anlamıyor. Müşterilerin mağdur olduğu durumlar olabiliyor” diye konuştu.

Yıldırımtürk sözlerini, “Fakat taslakta geçen 500 gram altın teminatını gereksiz bir uygulama olarak görüyoruz” diye sürdürdü.

Yıldırımtürk şunları söyledi:

“Örneğin döviz büfeleri, TCMB’ye bir teminat yatırıyorlar ama para alıp satımı yapıyorlar ve bir nevi bankacılık işlemi söz konusu. Kuyumcular için bu tip bir teminat verilmesi hiç mantıklı değil. Biz bu emtiayı alıyoruz işliyoruz bir değer haline getiriyoruz ve satıyoruz. Bu işlemler çerçevesinde ticaretin gerektirdiği tüm vergileri veriyoruz. Bu taslaktaki gibi kuyumculardan 500 gramlık teminat istenmesi bizim ticaretimizin doğasıyla bağdaşmıyor. Perakende sektöründe iş yapan her işletmeden bu tip bir teminat istenmesi gerekiyor o zaman.”

Yıldırımtürk, sektör temsilcilerinin yaptıkları hesaplamalara göre eğer taslak bu hali ile yasalaşır ise toplamda 17.5 ton altın kamu bankalarına yatırılması gerekiğine işaret ederek, “Tüm sektör olarak bu teminat zorunluluğunun tamamen kaldırılmasını istiyoruz” dedi.

TAMAMEN KALDIRILMALI

Taslakta bazı diğer maddelerin de gözden geçirilmesi gerektiğine işaret eden Yıldırımtürk, gümüş ticareti yapan firmaların küçük sermaye ile çalıştığını ve bu işletmelerin de bu taslak kapsamına girdiğine dikkat çekerek, “Onların da 500 gram altın düşünüldüğünde yaklaşık 200,000 lira kamu bankasına teminat yatırması istenecek bu olacak bir iş değil. Bu işletmeler kapanır o zaman sermayesinden fazla teminat yatırılması istenirse” dedi.

“Bu, sektörle görüşmeden, konuşmadan, sektördeki ticaretimizin doğası ve gerektirdikleri bilinmeden masa başından hazırlanmış bir taslak. Biz bu taslağın maddelerinin sektör ve bakanlık beraber gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz ve teminat miktarının düşürülmesini değil bu zorunluluğun tamamen kaldırılmasını talep ediyoruz” diyen Yıldırımtürk sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sektör temsilcilerinin bakanlıkla yaptığı görüşmelerde sektörün konuyla alakalı çalıştay düzenlemesi ya da bakanlık ve sektörün bu gerekli yönetmelik maddeleri üzerinde görüşmesi gerekliliği belirtilmiştir. Bu yönetmelik gerekli ama maddelerin sektörle birlikte görüşülerek oluşturulması gerekiyor. Kuyumcuyu zorlayacak ve ticaretini güçleştirecek engellerin kaldırılmasını istiyoruz.”

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