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Makarna tüketimi yüzde 25 artarken, kırmızı et yüzde 33 azaldı

ETBİR verilerine göre, dört kişilik bir aile 2019'da yıllık 48 kilo et tüketebilirken, 2020'de 28 kilo tüketebildi. Pandemi yılında et tüketimi yüzde 40'a yakın düşerken, makarna tüketimi yüzde 25 arttı.

GAMZE BAL
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Makarna tüketimi yüzde 25 artarken, kırmızı et yüzde 33 azaldı

Geçen yıl vatandaşın kişi başı yıllık makarna tüketimi yüzde 25 artarken, kırmızı et tüketimi yüzde 33-41 aralığında azaldı. Tüketimdeki düşüşte artan pahalılığın etkisiyle alım gücünün azalmasının etkili olduğu belirtildi.

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Başkanı Ahmet Yücesan, sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada yıllık kişi başı kırmızı et tüketiminin 2019’da ortalama 12 kilo iken 2020’de 7-8 kiloya gerilediğini söyledi.

ETBİR’in tahminleri üzerinden yapılan hesaplamaya göre, Türkiye’de dört kişilik bir aile 2019’da yıllık toplam 48 kilo kırmızı et tüketebilirken, 2020’de bu tüketimin 28 kiloya kadar gerilediği görülüyor.

Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu ise, kişi başı yıllık makarna tüketiminin 2018’den 2019’a yüzde 5 artarken 2020’de yüzde 25 artarak 8.2 kiloya çıktığını, orandaki bu artışın 2021’de de korunduğunu aktardı.

‘GELİRİ AZ OLAN İŞ YERİNDE YİYEBİLİYOR’

ETBİR Başkanı Yücesan, kırmızı et tüketimindeki düşüşün en önemli nedenlerinden birinin artan fiyatlardan dolayı vatandaşın alım gücünün düşmesi olduğunu söyledi.

TÜİK verilerine göre, 2019’dan 2020’ye yüzde 10.3 zamlanan dana etinin kilosu 2021 Temmuz itibarıyla 65.2 TL’ye ulaşmış durumda.

Gıda alışverişinde mevcut fiyatlardan dolayı kırmızı etin ağırlığının yüksek olduğuna dikkat çeken Yücesan, “Kıyma, kuşbaşı fiyatları bir pazar çantasının neredeyse yüzde 50’sine denk. Bu yüzden geliri az olan insanlar kırmızı eti işyerlerinde, öğle yemeğindeki tabldotlarda yiyebiliyor. 2020’de çoğunlukla evden çalışıldığı için bu da olamadı” dedi.

Yücesan, tüketimdeki düşüşün bir diğer nedeninin de pandemide restoran, otel, okul yemekhaneleri gibi yerlerin iş yapamamasına bağladı. Yücesan’ın verdiği bilgiye göre, iç piyasada toplam tüketimin yüzde 40’ını vatandaş, yüzde 30’unu restoranlar ve turizm işletmeleri yapıyor.

DAHA EKONOMİK VURGUSU

Makarna Sanayicileri Derneği Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu ise, makarna fiyatlarının yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 14 arttığını söyledi.

Külahçıoğlu, ülke genelinde ortalama makarna fiyatlarının pakette 3 TL, kiloda 6 TL olduğu bilgisini verdi.

Pandemide makarna tüketiminin neden arttığına ilişkin ise Külahçıoğlu, şu açıklamayı yaptı:

“Makarna hem ekonomik hem de çok farklı çeşit yemekler yapılabiliyor. İnsanlar yeniden keşfetti makarnayı. Tüketim alışkanlığında yakalanan yüzde 25 artış 2021’de de kalıcı oldu. 2021’de yeni bir artış olmadı ama 2020’de yakalanan artışı kaybetmedik. Yılın ikinci 6 ayında turizm sektörünün etkisiyle artmasını bekliyoruz.”

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