MB’yi rezervleri ile oynayarak hedge fona çevirdiler

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu 23 Nisan'da üç ayrı TV'nin ortak yayınında “Şu an 720 ton altın var, küsuratını unuttum” sözleri TCMB'nin altınlarını da gündeme getirdi. Dünya Altın Konseyi'nin nisan verileri ile Kavcıoğlu'nun açıkladığı rezerv birbirini tutmayınca; 159 ton altının kayıp olduğu iddiaları ortaya atıldı. TCMB'nin rezervlerinin şeffaf olmayan bir şekilde satışını uzun süredir gündeme getiren ekonomist Uğur Gürses, bloğunda bu hesabın baştan ayağa yanlış olduğunu anlatan bir analiz paylaştı.

159 TON ALTIN SATILDI

Gürses, analizinde “159 ton kayıp altın” diye bir durumun söz konusu olmadığını verilerle de ortaya koydu. Ancak bu yazının esas konusunu Gürses'in analizinin devamında dikkat çektiği başka bir ‘159 ton altın hesabı' oluşturuyor.

Gürses'in ‘sayısal bir tesadüf' olarak ifade ettiği “kayıp 159 ton altınla” ilgisi olmayan hesabı TCMB'nin altın miktarının seyrine dikkat çekiyor. TCMB'nin 116 ton olan altın rezervinin 2017'den itibaren arttırdığına işaret eden Gürses, Temmuz 2020'de bu rakamın 469 tona çıktıktan sonra Şubat 2021'e kadar satış süreci yaşandığına dikkat çekti. Analize göre TCMB'nin Şubat 2021'de mülkiyetindeki altın 159 ton azalarak 310 tona geriledi.

TCMB'nin yanlış ekonomi politikasına, oluk oluk döviz rezervi satılarak harcandığı için 159 ton altını satma gereği duyduğunu söyleyen Gürses, döviz rezervleri eriyince altınların satılmaya başlandığını belirtti. “Hem suyunu çeken nakit dövizi yerine koymak için altınlar satıldı hem de altınların değer kazancı bilanço kârına çevrilmiş oldu. Bu da Hazine'ye aktarıldı” diyen Gürses “TCMB'nin, döviz ve altın rezervleriyle bu şekilde oynanarak, bir hedge fona çevrildi” ifadelerini kullandı.

Zarrab sonrası ‘bloke' riski altına yöneltti

Uzun yıllar boyunca 116 ton altın rezervi tutan Merkez Bankası'nın 2017'den itibaren altın rezervlerini arttırmaya başladığına işaret eden Uğur Gürses, İran ambargosu bağlantılı altın sevkiyatı yapan Reza Zarrab'ın ABD'ye girerken yakalanması ile olası bir yaptırım ya da cezaya karşı önlem olarak Merkez Bankası'nın döviz varlıklarının azaltılarak altına çevrildiğini ve Türkiye'ye getirildiğini kaydetti.