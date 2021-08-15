Memur maaşı 8 grama düştü

En düşük dereceli devlet memurunun aylığı 2015 yılında 21 gram altın ediyordu. Bugün aynı memurun maaşı 8 grama düştü. Öğretmenin maaşı da 9 gram altın ancak ediyor.

ERDOĞAN SÜZER

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Hükümetle Memur-Sen arasında toplu sözleşme görüşmeleri devam ederken, son 6 yılda kurulan 3 toplu pazarlık masasından da hükümetin galip ayrıldığı, memur ve emeklilerin her defasında büyük yenilgi yaşadığı ortaya çıktı. Hesaplamalara göre 2015'te eline 21 gram altın karşılığı maaş geçen en düşük memurun bugün itibarıyla net maaşı 8 gram zor ediyor. Hükümetin işine yarayan toplu sözleşme görüşmeleri yüzünden memur maaşları gram gram eriyip gitti. CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, 2015 yılından bu yana hükümetle Memur-Sen arasında imzalanan toplu sözleşmelerle hakem heyetinden çıkan zam oranlarını inceleyip TBMM'ye araştırma önergesi verdi. Önergesinde, yetkili sendikanın hükümete yakın, hakem heyetinin üyelerinin de ağırlıkla hükümet tarafından belirlendiğini, bu nedenle toplu sözleşmelerin adeta formaliteye dönüştüğünü belirten Demirtaş, düzenli olarak hükümet lehine, memurların ve emeklilerin aleyhine sonuçlar doğuran sistemin TBMM tarafından incelenerek memurlar lehine düzeltilmesini talep etti.

MEMURDAN 13 GRAM GİTTİ

Demirtaş, 2015 yılından bu yana yapılan 3 ayrı toplu sözleşmedeki hem Memur-Sen'in onayladığı hem de hakem heyetinin belirlediği zam oranlarının TÜİK'in gerçeği yansıtmayan enflasyon oranlarının bile altında kaldığını söyledi. Demirtaş'ın hesaplamalarına göre, 2015 yılında en düşük memur maaşı ile 775 dolar alınabilirken bugün aynı memurun maaşıyla sadece 506 dolar alınabiliyor. Aynı şekilde en düşük memur maaşı 2015 yılında 21 gram altına karşılık gelirken, maaş karşılığı altın 2016'da 17 grama, 2017'de 15 grama, 2018'de 13 grama, 2019'da 11 grama, 2020'de 8 grama, 2021'de de yine 8 gram altına düştü. Memurun maaşı 6 yılda 13 gram altın kadar eridi. Döviz karşısındaki erime 269 doları buldu.

ÖĞRETMEN 14 GRAM KAYBETTi POLiS 19 GRAM ALTINDAN OLDU

2015 yılında 9'uncu derecenin 1'inci kademesinde olan bir öğretmen maaşı ile 23 gram altın alınabiliyordu. 2016'da bu maaş 20 grama, 2017'de 18 grama, 2018'de 15 grama, 2019'da 13 grama, 2020'de 9 grama ve 2021'de de 9 gram altına düştü. Öğretmenin aylığı 6 yılda 14 gram altın kadar eridi. Bu öğretmenin 2015'te 858 dolara karşılık gelen maaşı da bugün itibarıyla 561 dolara geriledi. 2015'te 8'inci derecenin 1'inci kademesinde olan bir polis maaşı ile bin 200 dolar alabilirken bugünkü maaşının karşılığı 805 dolara düştü. Polis memuru 2015'te aylık maaşıyla 32 gram altın alabilirken 2021'de maaşı ancak 13 gram altın almaya yetiyor. Polis maaşı 6 yılda 19 gram kaybetti.