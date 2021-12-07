Memura emekliye zam TUİK hesabıyla eriyecek

Memur ve memur emeklileri yıl başında işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinden yaklaşık 2 puan daha fazla zam alacak. Ancak zamlar TÜİK hesabıyla yapıldığı için herkesin maaşı enflasyon karşısında kaybedecek.

Erdoğan SÜZER

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YENİ YILDA MEMUR VE EMEKLİLERİN MAAŞI YAKLAŞIK % 15.7 ARTACAK

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ilan ettiği enflasyon verileri yeni yılda memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkıyla birlikte yüzde 15.7, toplu sözleşme dışında bırakılan işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin ise yüzde 13.8 civarında zam alacağına işaret ediyor.

%10.48'LİK ZAM GARANTİ

TÜİK, temmuz ayından Kasım ayı sonuna kadar geçen 5 aylık dönemde TÜFE artışının yüzde 10.48 olduğunu açıkladı. Böylece yüzde 10.48'lik zam aralık enflasyonu sıfır dahi çıksa garanti ödenecek. Memur ve memur emeklilerine bu yılın ikinci 6 aylık dönemi için yüzde 3 oranında zam verilmişti. Enflasyonun yüzde 3'ü aşması halinde enflasyon farkı ödeneceği hükme bağlanmıştı. 6 ay için verilen yüzde 3'lük zam daha ikinci ayın sonunda eriyip yok oldu. O tarihten bu yana, dar gelirli memur ve emekliler maaş kaybına uğramaya başladılar. Alım gücünü düşüren bu kayıp halen devam ediyor.

Maaş zamları 3 Ocak 2022'de açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla netleşecek. Birbiri ardına yağan zamların yol açtığı gerçek hayat pahalılığını verilerine yansıtmamakla eleştirilen TÜİK'in Aralıkta nasıl bir enflasyon açıklayacağı bilinmiyor.

FARK %10.8, ZAM YÜZDE 5

Bununla birlikte eğer Aralık enflasyonu yüzde 2 olursa, memur ve memur emeklileri yüzde 5'lik toplu sözleşme zammına ilave olarak yüzde 9.7, enflasyon yüzde 3 olursa yüzde 10.8 enflasyon farkı alacaklar. Eski SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise aralık enflasyonu yüzde 2 olursa yüzde 12.7, yüzde 3 olursa yüzde 13.8 zam alacaklar.

MEMUR 5 BİN TL'Yİ GÖRECEK

SÖZCÜ'nün yaptığı hesaplamalara göre, aralık enflasyonu yüzde 2 çıkarsa temmuz ayında 4 bin 444 lira olan en düşük memur maaşı önümüzdeki ocak ayında 5 bin 97 liraya, enflasyon yüzde 3 olursa da 5 bin 142 liraya yükselecek. Halen 3 bin 166 lira olan en düşük memur emeklisinin aylığı da yüzde 3'lük aralık enflasyonu tahminiyle 3 bin 663 liraya çıkacak. Aralık enflasyonu yüzde 3 olarak gerçekleşirse, en düşük işçi emeklisi aylığı bin 626 liradan bin 851 liraya, esnaf emeklisi aylığı bin 764 liradan 2 bin 7 lirayla ve bin 663 lira olan çiftçi emeklisi aylığı da bin 893 liraya yükselecek.