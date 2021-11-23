Merkez Bankası’ndan döviz açıklaması

Merkez Bankası döviz kurunda yaşanan artışla ilgili açıklama yaptı. Bankanın açıklamasında "Döviz kurları, serbest piyasa dinamiklerince arz ve talep koşullarınca belirlenmektedir” denildi. Merkez Bankası’nın açıklamasından önce dolar/TL 12.40 seviyelerinde bulunuyordu, açıklamayla birlikte kur 12.90 seviyesine yükseldi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün kabine toplantısı sonrası düşük faiz politikalarında kararlı olduklarını yinelemesi sonrası Türk lirası bugün çakıldı. Döviz kurlarında günlük artış yüzde 16'yı aştı.

Dünyanın pek çok ülkesi faiz artışı ya da desteklerini çekme eğilimine girerken, Türkiye'de faizlerin dünyanın aksine düşürülmesiyle dolar/TL sert çok sert yükselişle 13,45'i aştı.

Euro/TL'de bir eşik daha aşıldı ve 15,16 seviyesinin üstü görüldü.

MERKEZ BANKASI’NDAN AÇIKLAMA

Döviz kurunda yaşanan artışla ilgili Merkez Bankası’ndan açıklama geldi. Bankanın açıklamasında şöyle denildi:

* Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uygulanmakta olan dalgalı kur rejimi altında kur seviyesine ilişkin bir taahhüdü yoktur.

* Döviz kurları, serbest piyasa dinamiklerince arz ve talep koşullarınca belirlenmektedir. Merkez Bankası belli koşullar altında kalıcı yön amacı taşımadan sadece aşırı oynaklığa müdahale edebilmektedir.

* Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir.

* Şirketlerimiz ve vatandaşlarımızın aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yaparak olası kayıplara karşı uyarılması lüzumu üzerine bu açıklamaya gerek duyulmuştur.

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