Merkez Bankası’nın eski başekonomisti Kara: Maalesef o aşamaya doğru ilerliyoruz

TL'deki kara günü değerlendiren Merkez Bankası'nın eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, "Daha standart politikalara dönülmediği takdirde kontrollü bir kambiyo rejimine doğru gidilmesi söz konusu olabilir. Maalesef o aşamaya doğru ilerliyoruz" dedi.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün akşam yaptığı açıklamada faiz indirimlerini ve döviz kurlarındaki artışı savunan açıklaması sonrasında Türk lirasında bugün kara bir gün yaşandı.

Açıklama öncesi 11,20 olan kur, bugün 13,45’i görürken, Merkez Bankası’nın çok uzun süre başekonomistliğini yapan ve 2019 yılında görevine son verilen Prof. Dr. Hakan Kara’dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

‘KONTROLLÜ BİR KAMBİYO REJİMİNE GİDİLEBİLİR’

Sozcu.com.tr’ye konuşan Kara, “Dalgalı kur rejimi uygulanan bir ekonomide merkez bankasını devre dışı bırakırsanız sistemin dengesizliğe gideceği aşikâr” dedi.

TL’nin hiç olmadığı kadar sahipsiz durumda olduğunu ve göz göre göre ülkenin finansal istikrarsızlığa doğru sürüklendiğini belirten Kara, “Güven kalmadığında bir safhadan sonra artık faiz artışı da çözüm olmaktan çıkıyor. Dolayısıyla daha standart politikalara dönülmediği takdirde kontrollü bir kambiyo rejimine doğru gidilmesi söz konusu olabilir. Maalesef o aşamaya doğru ilerliyoruz. Umarım daha fazla kalıcı tahribat olmadan yol yakınken bu ısrardan vazgeçilir” dedi.

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