Niğdeli çiftçi böyle isyan etti: Vallahi battık billahi battık, Allah çarpsın battık!

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Erdem, patates üreticilerinin sorunlarını dinlemek için Bağlama kasabasına gitti. Çiftçi tarlasındaki patatesi satamamaktan şikayet etti.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın paylaştığı görüntülerdeki çiftçi, satış yapamadığı için de borçlarını ödeyemediğini söyledi.

“TARIM BAKANI’NIN YA BİLGİSİ YOK YA DA BU İŞİ BIRAKSIN”

Durumlarının perişan olduğunu söyleyen çiftçi, “Burada çiftçinin hali perişan, ben burada 10 senede battım arkadaş ya. Bir tane patatesimiz para etmedi ya. Bu kadar da olmaz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ya bilgisi yok ya da bilgileri iletmiyorlar ona. Bilgisi olsa belki buna bir el atar yani. Bu kadar vicdansız değildir Cumhurbaşkanı. Tarım Bakanı’nın ya bu işlerde bilgisi yok ya da bu işi bıraksın arkadaş ya. Vallahi battık, Allah çarpsın battık ya. Ben de Ak Parti'li değil miyim, maraba mıyım ben?” diye isyan etti.

“CUMHURBAŞKANIM LÜTFEN SESİMİZİ DUYUN”

“5 senedir burada bir oy veriyorum, bütün millete rezil oldum” diyen çiftçi, “Allah çarpsın battık ya. Sayın Cumhurbaşkanım lütfen bizim sesimizi duyun ya. Vallahi battık billahi battık. İstanbul'daki dükkanımı da batırdım, buradaki dükkanımı da batırdım. Bizim Niğde milletvekillerinin ikisi de oturuyor, makamından çıkmıyor. Bir milletvekili var göbeğini yırtıyor, Allah razı olsun ondan. Bir o sesini çıkarıyor ya” sözleriyle yaşadığı sorunları dile getirdi.

“PATATESLERİMİZ ÇÖPE GİTTİ”

Çiftçi, şu sözlerle dert yanmaya devam etti:

“Allah rızası için yapmayın ya. Çiftçi patatesini kaldırırsa; mobilya alır, araba alır, arsa alır, ev alır, altın alır, her şeyi alır. Burada çiftçiyi batırdın mı bir şey yapamazsın. Geçen sene ithal, dışardan mal geldi o malları sattık, bizim patateslerimiz çöpe gitti. Tanzim kuruldu, halde bizi bitirdiler. Artık bizim sesimizi duyun Allah rızası için ya. Ne borç ödeyebildim ne borç ödeyebilirim yani. Ödeyemem ya. Mümkün değil, kimse kusura bakmasın. Para kazanırsam borç öderim, kazanamazsam nasıl ödeyeyim?”

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“DIŞ ÜLKELERİN ÇİFTÇİLERİ KALKINDI, BİZ BATTIK”

Bir diğer çiftçi ise elindeki 4 büyük boy patates ve bir küçük boy patatesle, yaşadığı ekonomik sıkıntıları anlattı.

İlk önce sırayla elindeki 3 tane büyük boy patatesi gösteren çiftçi, “Şu, elektrik ödemesi. Şu, işçi parası. Şu, ilaç parası. Şu, gübre parası” dedi. Daha sonra elindeki küçük boy patatesi göstererek, “Şu da bize kalıyor, bunu da satamıyoruz, 50 kuruş, 40 kuruş… Ne olacak bu çiftçinin hali? Tarım bakanı ‘çiftçi halinden memnun' diyor. Onlara göre çiftçi halinden memnun. Çiftçiyi batırdılar. Dış ülkelerin çiftçileri kalkındı, biz battık” şeklinde konuştu.