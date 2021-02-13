Pandemi desteklerinin yüzde 84’ü İşsizlik Fonu’ndan

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Covid-19 salgınının olumsuz etkilerini en aza indirmek” amacıyla başlatılan Sosyal Koruma Kalkanı programı kapsamında vatandaşlara yapılan destek ödemelerinin 52,7 milyar TL’ye ulaştığını açıkladı.

Bu rakamın 6,4 milyar TL’sini üç faz halinde hanelere hibe olarak ödenen Sosyal Destek Programı ödemeleri oluşturdu. Toplam ödemelerin yüzde 12’sini oluşturan bu kalem, Hazine’den karşılandı.

2 milyon 69 bin haneye yapılan 1000’er TL’lik ödeme ise, vatandaşlardan ve şirketlerden toplanan bağışlardan oluşan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ fonundan karşılandı. Bu kalem de toplam ödemelerin yüzde 4’ünü oluşturdu.

Kalan 44,2 milyar TL’lik kısım ise işçi ücretlerinden yapılan kesintilerle oluşan İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılandı. Böylece, toplam destek ödemelerinin yüzde 84 ile büyük bölümü Hazine dışı kaynak olan İşsizlik Fonu’ndan karşılanmış oldu.

3,8 MİLYON ÇALIŞANA KISA ÇALIŞMA ÖDEMESİ

Kısa Çalışma Ödeneği çerçevesinde Nisan 2020’den bu yana 3 milyon 756 bin 584 çalışana 27 milyar 666 milyon 259 bin 507 lira ödeme yapıldı.

Nakdi Ücret Desteği ile ücretsiz izne ayrılmış 2 milyon 471 bin 134 çalışana 8 milyar 265 milyon 914 bin 51 lira, İşsizlik Ödeneği ile de 994 bin 608 kişiye 5 milyar 81 milyon 629 bin 812 lira ödeme yapıldı.

Toparlanma süreci ile birlikte normal çalışma düzenine geçen 3 milyon 183 bin 435 çalışana ise Normalleşme Desteği olarak 3 milyar 206 milyon 101 bin 967 liralık SGK prim mahsuplaşması yapıldı.

GELİR DESTEĞİ YERİNE KREDİ VERİLDİ

IMF verilerine göre Türkiye, pandemi döneminde milli gelire oranla doğrudan gelir desteğinin en düşük olduğu ülkelerden biri oldu.

DİSK-AR araştırmasına göre Covid-19 döneminde yapılan nakit harcamaların toplam ekonomik ve parasal desteklere oranına bakıldığında Türkiye yüzde 11 ile en son sırada yer aldı. Türkiye’deki toplam ekonomik desteklerin yüzde 89’u işletmelere, şirketlere ve bankalara (sermayeye) sağlanan kolaylıklar ve destekler oldu.

Türkiye milli gelirinin sadece yüzde 1,1’i kadar vatandaşına nakit desteğinde bulunurken onun gerisinde sadece bir ülke, yüzde 0,7 ile Meksika yer aldı.

Zengin ülkeler vatandaşlarına gayri safi yurt içi hasılalarının yüzde 12,7’si düzeyinde nakit harcama ve gelir desteğinde bulunurken, orta gelirli ülkelerde bu oran yüzde 3,6, yoksul ülkelerde ise yüzde 1,6 oldu.

Türkiye’de hükümet, gelir desteği yerine vatandaşı ve işletmeleri banka kredilerine yönlendirmişti.

HALKINDAN BAĞIŞ TOPLAYANLAR: SENEGAL, LÜBNAN, TÜRKİYE

Araştırmada, “Covid-19 ile mücadele için çok az ülke bağış kampanyası başlattı: Türkiye, Irak, Lübnan, Sri Lanka, Güney Afrika ve Senegal” denildi. Türkiye G20 içinde en düşük gelir ve harcama desteği veren ülke. Türkiye’nin yaptığı 7.6 milyar dolarlık harcama, 7.9 trilyon dolarlık küresel gelir desteği ve nakit harcamanın içinde sadece binde 1 oranında gerçekleşti.