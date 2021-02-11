Pandemi zengine yaradı

Covid-19 salgını sağlığımızla birlikte gelir dağılımını da bozdu. Pandemi sürecinde milyonlarca insan işini ve aşını kaybedip daha fazla yoksullaşırken milyonerlerin geliri katlanarak arttı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Çalışma Bakanlığı verileri üzerinden yaptığı araştırmaya göre, pandeminin yaşandığı geçen yılın mart ayından aralık ayına kadar olan dönemde milyonerlerin bankalardaki parası 410 milyar lira artarken aynı dönemde 6.7 milyon yoksula kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği ve ücretsiz izin ödeneği adı altında sadece 34.3 milyar lira verildi.

YOKSUL BAŞINA 569 TL

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre ödenen bu tutar, pandemi nedeniyle gelir kaybına uğrayan 6.7 milyon yoksula 9 aylık sürede kişi başına ortalama 5 bin 121 TL ödendiğini, aylık kişi başına ödemenin ise sadece 569 TL olduğunu gösteriyor.

FAKİR DAHA DA FAKİRLEŞTİ

Veli Ağbaba, Türkiye'de 2020 Mart ayından itibaren etkisini gösteren pandeminin zaten var olan sosyal eşitsizliklerin daha da derinleşmesine de neden olduğunu söyledi. Ağbaba, “Pandemi döneminde çalışanlar daha da yoksullaşırken zenginler daha fazla zenginleşti. Yoksulun sofradaki ekmeği küçülürken zenginlerin bankadaki parası büyüdü. Sosyal devlet ne yazık ki pandemi döneminde de yoksulluk artışına çare olamadı” dedi.

62 BİN PANDEMİ MİLYONERİMİZ OLDU

Geçen yıl salgının patlak verdiği mart ayında yılın sonuna kadar olan 9 aylık pandemi döneminde bankalarda 1 milyon lira ve üzerinde parası olan milyonerin hem sayısı arttı hem de varlıkları katlandı. BDDK verilerine göre, pandeminin henüz yeni başladığı mart ayında Türkiye'de 246 bin 136 milyoner varken aralık sonunda milyoner sayısı 308 bin 278 kişiye çıktı. Böylece pandemi döneminde milyonerler kulübüne 62 bin 142 yeni milyoner eklendi.