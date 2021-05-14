PeşInatı ödeyemeyen çiftçiye icra darbesi

Aylardır Tarım Kredi Kooperatifi'ne olan borçlarının yapılandırılmasını bekleyen çiftçi açıklanan genelge sonrası büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Borç faizlerinin sıfırlanmasını talep eden çiftçilere yüzde 6'sı Hazine, yüzde 12'si çiftçiler tarafından ödenmek üzere yüzde 18 faizle yapılandırma yapıldı. Ancak yapılandırmada borcun yüzde 30'unun peşin ödenmesi zorunluluğu getirilmesi çiftçinin tepkisini çekti. “Bizim elimizde bu kadar para olsa zaten borcumuzu çoktan öderdik” diyen çiftçiler, bu yapılandırmanın kadük kalacağını söyledi.

ÇİFTÇİ “REST” DİYOR

İcralık çiftçilerin 31 Temmuz'a kadar başvuruda bulunup 31 Ekim'e kadar yüzde 30'luk peşinatı ödemesi gerekiyor. Aksi halde 31 Temmuz sonrası icra işlemlerinin derhal yeniden başlatılacağı bildirildi. Genelgeye göre yapılandırmaya başvurup 31 Ekim'e kadar yüzde 30'luk peşinatı ödeyemeyenlerin de icra işlemleri bu tarihten itibaren acil olarak başlatılacak.

Çiftçiler bu haliyle yapılandırmaya katılmayacaklarını, genelgenin çiftçiler için bir “ölüm fermanı” olduğunu belirtiyor. Amasyalı çiftçi Ömer Sarı, “Karar aldık, rest çekeceğiz, bu borcu ödemeyeceğiz” dedi. Hiçbir çiftçinin yüzde 30 peşinatı ödeyecek gücü olmadığını belirten Sarı, “Traktörünü ya da tarlasını satmadan hiçbir çiftçimiz yüzde 30 olan peşinatı ödeyemez. O zaman da nasıl işine devam edecek? Bu çiftçiye sağlanmış bir kolaylık değil” diye konuştu.

YENİ KREDİ YOK

Genelgeye göre çiftçilere borçları yapılandırmayla tamamıyle ödenmeden yeni kredi de “kesinlikle” verilmeyecek.

Genelgede şöyle denildi: “Peşinat sonrasındaki ilk taksitin vadesi 31.10.2022, diğer taksitlerin vadeleri ise sırasıyla 31.10.2023 ve 31.10.2024 olarak belirlenecektir. Kanunun yayım tarihinden önce yapılan tahsilatlar kesinlikle %30 oranındaki taksitlendirme peşinatından sayılmayacaktır. Borcu taksitlendirilerek yapılandırılan ortaklara, taksitlerin tamamı tahsil ve tasfiye edilinceye kadar kesinlikle kredi kullandırılmayacak ve bu hususta ortaklar bilgilendirilecektir.”

HACİZ YETMEZ HAPİS

Genelgeye göre peşinatı bulamayan çiftçinin neyi var neyi yoksa haczedilecek. Genelgede, “Yapılandırmadan faydalanan borçlu ve borçla ilgililerin yapılandırma taksitlerinden birini vade tarihinden itibaren en geç 90 gün içerisinde ödememesi ya da eksik ödenmesi halinde sözleşmeli avukatlara gecikmeksizin bildirimde bulunularak; icra taahhüdünden dolayı durdurulan icra dosyalarının takip ve tahsiline devam edilmesi, icra takibi başlatılmayanlar hakkında da derhal icra takibi başlatılması sağlanmalıdır. İcra taahhüdünü ihlal etmesinden dolayı taahhüt veren aleyhine, ihlal ettiği taksitin vadesinden itibaren en geç 3 ay içinde İcra Mahkemesi'nden tazyik hapsi talep edilmelidir” deniliyor.