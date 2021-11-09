Rant yüzünden 44 hastane kaybettik

4 yılda müteahhitlere 54.5 milyar lira ödeyip karşılığında 13 şehir hastanesi aldık. Oysa aynı parayla, aynı yatak kapasitesine sahip tam 57 devlet hastanemiz olacaktı.

Erdoğan SÜZER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Müteahhitlerin işletmeye açtığı 13 şehir hastanesine 2019, 2020 ve 2021 yıllarında kira ve hizmet bedeli adı altında toplam 32 milyar 957 milyon lira ödeme yapıldı. 2022 yılında bu hastanelere 21.5 milyar lira daha ödenecek. Böylece 17 bin 842 yataklı şehir hastanelerinin 4 yılda yuttuğu para toplam 54 milyar 522 milyon liraya ulaşacak. Oysa şehir hastaneleri yerine daha ucuza mal edilen devlet hastaneleri yapılmış olsaydı bugün halkın kullanabileceği 13 değil, aynı büyüklükte tam 57 hastanemiz olacaktı. Yapılan hesaplamalar şehir hastaneleri yüzünden halkın 4 yılda 44 hastaneyi kaybettiğini, 25 yılın sonunda yaşanacak kaybın ise 275 hastaneye ulaşacağını ortaya koydu.

62 HASTANE PARASI

CHP Balıkesir Milletvekili Dr. Fikret Şahin, şehir hastanelerini yapıp işleten müteahhitlere akan paralarla devlet hastanelerinin maliyetini karşılaştıran teknik bir çalışma yaptı. Şahin, Cumhurbaşkanlığı 2021 yılı Yatırım Programı'nda, 400 yataklı Balıkesir Merkez Devlet Hastanesi'nin 278 milyon liraya yapılacağı bilgisinin yer aldığını, dolayısıyla hastanenin yatak başı yatırım maliyetinin 695 bin lira olduğunu belirtti. Diğer devlet hastanelerinde de benzer maliyetlerin görüldüğüne işaret eden Şahin, “Önümüzdeki yıl 13 şehir hastanesine kira ve hizmet bedeli olarak 21 milyar 565 milyon lira daha ödenecek. Eğer bu para şehir hastanelerine gitmeseydi, o parayla 500'er yataklı tam 62 devlet hastanesi yapabilirdik” dedi.

57 HASTANE PARASI

Bütçe verilere göre, 13 şehir hastanesine 2019'dan bu yana 4 yılda toplam 33 milyar 365 milyon lira ‘kira bedeli' ödenmiş olacak. Hizmet bedelleriyle birlikte bu tutar 54 milyar 522 milyon liraya ulaşacak. Devlet hastanelerindeki 695 bin liralık yatak başı maliyet dikkate alındığında, şehir hastanelerine 4 yılda ödenen sadece kira bedeliyle 17 bin 842 yataklı 13 değil 35 tane, hizmet bedeli dahil toplam ödemeyle ise 57 tane devlet hastanesi yapılabilecekti.

“BU TARİHİ SOYGUN 25 YIL DAHA DEVAM EDECEK”

Fikret Şahin, şehir hastanelerine aktarılan devasa kaynak için, “Cumhuriyet tarihinin en uzun ve en yüksek miktarlı soygunu ve yolsuzluğu budur. Bu yoksul halk 25 yıl bu paraları ödeyecek. Hırsız bile bir eve bir kere giriyor. Bu yöntemle aynı hırsız 25 kez evimize girecek” yorumunu yaptı. Müteahhitlere döviz garantili ödeme yapıldığı için ödemelerin yıldan yıla azalmadığı gibi her yıl daha da arttığını ifade eden Şahin, ödemelerin acilen TL'ye çevrilmesi gerektiğini, aksi halde halk sağlığına ayrılan kaynakların tümünün müteahhitlere akacağını söyledi. Şahin, iktidara gelirlerse bu rant düzenine son vereceklerini de belirtti.