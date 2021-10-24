Reuters: Kamu bankaları kredi faizlerini indirecek

Merkez Bankası'nın geçen hafta yaptığı ve beklenenin oldukça üzerinde olan 200 baz puanlık faiz indiriminin ardından, kamu bankalarının Pazartesi günü kredi faiz oranlarını 200 baz puan civarında indirmesi bekleniyor.

Sozcu.com.tr

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Konuya yakın üç kaynağın verdiği bilgiye göre, üç büyük kamu bankası olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın faiz oranlarını kurumsal ve ticari başta olmak üzere tüm kredilerde indirmesi bekleniyor.

Reuters’ta yer alan habere göre, üst düzey bir bankacılık kaynağı, kamu bankalarının merkez bankasının haftalık repo faizini 200 baz puan indirimine paralel olarak kamu bankalarının Pazartesi günü faiz indireceğini söyledi.

Ziraat Bankası’ından haber yazıldığı sırada resmi bir yanıt alınamadı. Halkbank konu ile ilgili bir açıklama yapmadı. Vakıfbank ise haber yazıldığı sırada Reuters’ın sorusuna resmi bir yanıt vermedi.

Ziraat Bank’ın tamamına, Halkbank’ın yüzde 75’ine ve Vakıfbank’ın yüzde 36’sına sahip olan Türkiye Varlık Fonu da konu ile ilgili haber yazıldığı sırada henüz bir yanıt vermedi.

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