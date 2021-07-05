Rezervleri eriten iktidar stratejik şirketleri satıyor

Ekonomi eski bakanı Ufuk Söylemez, TEİAŞ özelleştirmesi kararını eleştirerek iktidarın istihdam yaratacak hiçbir politika geliştiremezken, ülkenin stratejik şirketlerini haraç mezat sattığını söyledi.

Söylemez, “Özelleştirme, kârlı ve tekel niteliğindeki kurum ve kuruluşların haraç-mezat satışı değildir. Elektrik iletimi ve dağıtımı tam anlamıyla bir kamu görevi ve sorumluluğudur. TEİAŞ tekel konumundadır ve kârlı bir işletmedir. Ayrıca Cumhuriyet'in yıllarca yaptığı enerji iletim hatları-trafo merkezleri gibi milyarlarca liralık altyapıyı yapan ve işleten TEİAŞ bu konumuyla tam anlamıyla stratejik bir müessesedir. İktidar ekonomide çok sıkıştı. Çıkış yolu bulacak bir vizyona da kadrolara da sahip değil. O nedenle bir yandan beton ekonomisine abanırken, diğer yandan elde avuçta ne var ne yok haraç mezat satıp savmaya çalışıyor ne yazık ki” dedi.

Söylemez, “Hukuk devletinden uzaklaşan otoriter bir tek adam rejimi nedeniyle, kalıcı doğrudan yabancı sermaye girişleri tamamen durdu” ifadesini kullandı.

PROGRAMLARI YOK

Vatandaş her geçen gün fakirleşirken AKP'nin orta vadeli akılcı bir ekonomi programı ortaya koyamadığını söyleyen Söylemez, “Özelleştirme, özel sektörün geliştiği ve rekabet edebildiği sektörlerde, zarar eden kurumlar için yapılmalı. 448 milyar dolar dış borçlar ve net negatife dönüşen rezervler karşısında iyice sıkışan iktidar, böyle akıl ve mantık dışı uygulamalardan medet umuyor” ifadesini kullandı.

Kendi sitesinde ‘kritik faaliyet' diyor

Özelleştirilmesine dair Cumhurbaşkanı kararı yayımlanan TEİAŞ'ın internet sitesinde şu ifade kullanılıyor: “Ülkemizde TEİAŞ tarafından yürütülen iletim faaliyeti, üretilen elektriğin tüketiciye dağıtımını sağlayan ve dağıtım şebekesine aktarımından sorumlu kritik faaliyeti ifade etmektedir.” TEİAŞ'ın 2023 stratejik hedefi olan “Ülkemizi bölgesinde uluslararası bir elektrik enerjisi koridoru haline getirmek”, şirketin önemini ortaya koyuyor.