Sağlıkla oynadılar ‘reklam’ cezası aldılar

Hastane ve poliklinik gibi tıp merkezlerinde uygulanması gereken estetik operasyonları tıbbi olmayan riskli ortamlarda yaparak insan sağlığını tehlikeye atan güzellik salonlarına, ‘reklam durdurma cezası' verildi. Reklam Kurulu'nun yasaları ilk kez ihlal etmelerinden dolayı sadece ‘reklam durdurma' cezası verebildiği güzellik salonlarının Sağlık Bakanlığı tarafından da denetlenerek yasal işlemlerin başlatılması istendi.

PARA CEZASI DA VAR

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerini yürüten Reklam Kurulu, halktan gelen yoğun şikayetler üzerine ülke genelinde faaliyet gösteren 19 güzellik salonunun reklamlarını incelemeye aldı. İncelenen 19 güzellik salonunun da normalde polikliniklerde yapılması gereken cilt hastalıkları, selülit masajı, dudak dolgusu, botox, mikro iğnelerin cilt üzerinde kullanılması, ağrısız lokal anestezi, kök hücre ile saç ekimi, iple yüz germe ve eklem ağrıları için PRP tedavisi gibi işlemleri yapmak için reklam verdiği ortaya çıktı. Yasalara aykırı hareket ederek insan sağlığını tehdit eden bu firmalara ‘reklam durdurma' cezası verildi.

2008'DEN BERİ YASAK

Bu firmaların halkı kandırmaya ve sağlığını tehlikeye atmaya yönelik reklamlarına devam etmesi halinde kurulun bu sefer para cezası verebileceği, yetkisinin bu iki cezayla sınırlı olduğu belirtildi.

Yaşanan büyük mağduriyetler üzerine 2008 yılında çıkarılan bir düzenlemeyle güzellik salonlarının sağlık kuruluşlarının faaliyetlerini yapmaları yasaklanmıştı. Yürürlükteki yönetmelik, güzellik salonunda tıp fakültesi diploması olan bir hekimin çalışması halinde dahi, tabip yetkisinde olan tıbbi işlemlerin güzellik salonlarında yapılmasını yasaklıyor.

HAK ETTİKLERİ CEZALAR VERİLMELİ

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkan Vekili Gıda ve Sağlık Komisyonu Başkanı Sinan Vargı, bazı güzellik salonlarının yasaları hiçe sayarak adeta tıbbi poliklinikler gibi çalıştığını, bilgisiz ve yeteneksiz kişilerin tüketici sağlığıyla oynadığını söyledi. Vargı, “Reklam Kurulu'nun ceza yetkisi reklamları durdurma, tekrarı yaşanırsa da para cezası kesmekle sınırlı. İl sağlık birimlerinin bu firmaları ayrıca denetlemesini, yasalara aykırı hareket edenlere hak ettikleri cezaların verilmesini istiyoruz” diye konuştu.