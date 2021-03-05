Salgın Türk milyonerlerin sayısını yüzde 20 azalttı

200 ülkenin yer aldığı rapora göre, geçen yıl serveti 1 milyon doların üzerindeki Türklerin sayısı % 20 azalarak 145 bin 810'dan 114 bin 821'e geriledi. Serveti 30 milyon doların üzerindeki Türklerin sayısı da % 21 düşüşle 1.789'dan 1.429'a indi. Böylece Türkiye, ultra milyoner sayısı en çok gerileyen 3'üncü ülke oldu.

ÇİNLİ ZENGİNLER EZDİ GEÇTİ

Turizmin büyük darbe aldığı Yunanistan'da serveti 30 milyon doların üzerindeki zenginlerin sayısı % 33 düşerken, onu % 22 ile Birleşik Arap Emirlikleri izledi. İspanya % 14 düşüşle Türkiye'nin arkasından geldi. Koronavirüsü dünyaya yayan Çin ise ultra milyoner sayısını % 16 artırarak, adeta meydan okudu. Onu karantina önlemleri almayı reddeden İsveç, ultra milyoner sayısını yüzde 11 artırarak izledi.

Evlerine kapanıp servetlerini katladılar

Dünyada serveti 30 milyon doların üstünde olan zenginlerin sayısı % 2.4 artarak 509 bin 252'den 521 bin 653'e çıkarken, serveti 1 milyon doların üzerindeki zengin sayısı ise % 8 azalarak 52.9 milyondan 48.5 milyona geriledi.

Raporda, salgın yüzünden evlerine kapanan ultra zenginlerin yeni yatırım stratejilerine odaklanarak servetlerini katladıkları vurgulandı.